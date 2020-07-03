Шахин Мустафаев освобожден от должности Национального координатора

Политика 3 июля 2020 22:40 (UTC+04:00)
Шахин Мустафаев освобожден от должности Национального координатора

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в указ Президента № 940 от 10 июня 2002 года "О Национальном координаторе Азербайджанской Республики по программам помощи Европейской комиссии".

Как сообщает Trend, распоряжением исключается имя Шахина Мустафаева Абдулла оглы из первой части данного указа.

Отметим, что до прошлого года Шахин Мустафаев занимал должность министра экономики. В настоящее время он является заместителем премьер-министа.

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