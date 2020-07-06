Минобороны Азербайджана: Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь! (версия 2)

(Первая версия в 12:45)

БАКУ /Trend/ - Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend.

Комментируя сообщение о том, что якобы российская РЛС «Контейнер» обнаружила неизвестные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана, в Минобороны заявили:

"Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным. Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами - ничто иное, как целенаправленная клевета.

Сообщаем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)