Президент Ильхам Алиев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)

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БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил благодарственное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат.

Благодарю Вас за Ваше письмо от 5 июля 2020 года.

Я также, в свою очередь, выражаю глубокие соболезнования семьям и близким скончавшихся от коронавируса нового вида в братской Турции, желаю, чтобы Всевышний ниспослал исцеления зараженным вирусом.

Деятельность правительства под Вашим руководством на национальном и международном уровне в борьбе с пандемией коронавируса, с которой столкнулось человечество, заслуживает одобрения.

Как и во всех сферах, Азербайджан и Турция и в борьбе с COVID-19 демонстрируют солидарность под лозунгом «Мы – одна нация, два государства». Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем коронавирусную беду.

В этой связи от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам глубокую признательность за гуманитарную помощь, направленную братской Турецкой Республикой. Это является очередным наглядным примером братских и дружеских отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благосостояния, мира и спокойствия", - говорится в письме главы государства.