Президент Ильхам Алиев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)
Первая версия в 15:34.
БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил благодарственное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат.
Благодарю Вас за Ваше письмо от 5 июля 2020 года.
Я также, в свою очередь, выражаю глубокие соболезнования семьям и близким скончавшихся от коронавируса нового вида в братской Турции, желаю, чтобы Всевышний ниспослал исцеления зараженным вирусом.
Деятельность правительства под Вашим руководством на национальном и международном уровне в борьбе с пандемией коронавируса, с которой столкнулось человечество, заслуживает одобрения.
Как и во всех сферах, Азербайджан и Турция и в борьбе с COVID-19 демонстрируют солидарность под лозунгом «Мы – одна нация, два государства». Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем коронавирусную беду.
В этой связи от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам глубокую признательность за гуманитарную помощь, направленную братской Турецкой Республикой. Это является очередным наглядным примером братских и дружеских отношений между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благосостояния, мира и спокойствия", - говорится в письме главы государства.