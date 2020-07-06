Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

"Господин Президент, дорогой Брат.

Желаю упокоения душ наших братьев в Азербайджане, скончавшихся из-за охватившей весь мир пандемии COVID-19, скорейшего исцеления больных, продолжающих лечение. От имени моего народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому азербайджанскому народу в связи с гибелью людей.

Мы внимательно наблюдаем за деятельностью и действенными мерами, принимаемыми в Азербайджане против пандемии. Желаю успехов в делах всем, кто ведет борьбу в этой сфере.

Мы готовы оказать дружественному и братскому Азербайджану всяческую помощь под лозунгом «Одна нация, два государства». В этих рамках мы обеспечиваем доставку в Вашу страну медицинских принадлежностей, способных принести хоть небольшую пользу Азербайджану в борьбе с пандемией.

Пользуясь этой возможностью, еще раз отмечаю, что мы находимся рядом с Азербайджаном в борьбе с пандемией, от имени моего народа и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные пожелания здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, спокойствия и благосостояния", - говорится в письме Президента Турции.