Али Ахмедов: Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов т.н. "Нацсовета" используется как «веский аргумент» армянскими националистами

Политика 7 июля 2020 10:23 (UTC+04:00)
Али Ахмедов: Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов т.н. "Нацсовета" используется как «веский аргумент» армянскими националистами

БАКУ /Trend/ - Факты коррупции в руководстве Армении, которые Президент Ильхам Алиев, приводя веские доказательства, раскрыл в своем выступлении, наряду с захватнической политической этой страны, хорошо известно не только азербайджанскому обществу, но и самим армянам. Естественно, что эта критика вызывает серьезную обеспокоенность у врагов, которые оккупировали наши земли.

Как сообщает Trend, об этом на своей официальной странице в Facebook написал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что как ни странно, но так называемый "Нацсовет" стал протестовать против разоблачения армянского руководства Президентом Ильхамом Алиевым еще раньше, чем сами армяне.

"Интервью стоящего во главе "Национального совета" Джамиля Гасанли одному из интернет-телеканалов создает впечатление, что профессор истории, который когда-то возглавлял комитет по защите «прав» арестованного коррумпированного чиновника, теперь учредил комитет по защите «прав» руководства Армении, беспощадно разоблаченного Президентом Ильхамом Алиевым. Иначе невозможно понять мотивы его рвения защищать армянских коррупционеров", - отметил вице-премьер.

Зампред партии также сказал, что неоднократно отмечал, как радикальная оппозиция готова сотрудничать с реакционными силами и даже с армянскими националистами для борьбы с правительством Азербайджана.

"В очередной раз мы становимся свидетелями того, что они не гнушаются даже предательством национальных интересов. Как и следовало ожидать, национальное предательство "национального совета" не ускользнуло от внимания армянской пропаганды. Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов "Национального совета", в том числе и Джамиля Гасанли, используется в социальных сетях как «веский аргумент» в рамках грязной пропагандистской кампании, проводимой армянскими националистами против нашей страны", - сказал Али Ахмедов.

По его словам, было бы наивно полагать, что эти люди готовы продать интересы Азербайджана только ради того, чтобы получить от захватчиков, оккупировавших наши земли, эпитет «уважаемый муеллим» (как армяне называют Джамиля Гасанли в видеороликах, направленных против Азербайджана).

"Не может быть, чтобы в этом восхищении армянами, любви к ним и столь усердной поддержке нынешнего руководства Армении не было особого мотива", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что и переговоры Руслана Баширли с армянами в Тбилиси, в условно нейтральной зоне, еще не стерты из памяти.

"Однако, в любом случае, ложь и клевета членов национального совета охотно используются армянской пропагандой против нашей страны. Как говорится, "Нацсовет" снова льет воду на армянскую мельницу. В современном политическом лексиконе это называется предательством", - добавил зампред партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эксимбанк Венгрии поддержит соотечественников с инвестициями в Грузии
Эксимбанк Венгрии поддержит соотечественников с инвестициями в Грузии
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии
Loading Bars
Лента новостей
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 11:03
Сокращается экспорт турецкого химпрома на мировые рынки Турция 10:58
В Узбекистане торговать на бирже разрешили в иностранной валюте Узбекистан 10:57
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 10:54
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 10400 Узбекистан 10:54
Азербайджанские студенты предпочитают учиться в Турции Общество 10:51
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:44
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:41
Время работы поликлиник меняться не будет – Минздрав Азербайджана Общество 10:40
Промпроизводство в Германии в мае выросло на 7,8% Европа 10:31
Нефть коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день Энергетика 10:29
Али Ахмедов: Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов т.н. "Нацсовета" используется как «веский аргумент» армянскими националистами Политика 10:23
Азербайджанский газ позволит увеличить объем товарооборота между ЕС и Азербайджаном - Янкаускас Энергетика 10:22
В Японии из-за ливней почти 1,3 млн человек рекомендовали эвакуироваться Другие страны 10:17
ВС Армении 37 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:09
В Москве заработало почти 90% ресторанов Россия 10:09
На KASE доллар подорожал более чем на 3 тенге Казахстан 09:57
В Узбекистане за ночь выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:53
Эксимбанк Венгрии поддержит соотечественников с инвестициями в Грузии Грузия 09:51
Китай: Мы готовы работать с Ираном, чтобы добиться прогресса в практическом сотрудничестве Политика 09:37
В Минтруда Азербайджана прокомментировали сообщения об обеспечении жильем инвалидов карабахской войны Экономика 09:28
Производитель алюминиевых профилей в Азербайджане расширит географию поставок за рубеж Бизнес 09:13
Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19 Грузия 09:11
1109 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане Казахстан 09:07
Ученые из Сингапура предупреждают о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие В мире 08:55
Игрок клуба НФЛ "Канзас-Сити" Махоумс подписал самый крупный контракт в истории спорта Спорт 08:38
На юго-западе Японии из-за ливней без света остались 6,5 тыс. домов Другие страны 08:22
TikTok прекратит работу на территории Гонконга В мире 08:02
Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса Другие страны 07:34
Иран начал экспорт раневых повязок, похожие на человеческую кожу Иран 07:29
Кыргызстан ратифицировал соглашение с МАР о финансировании проекта «Образование для будущего» Кыргызстан 07:06
Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии Грузия 06:52
Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме В мире 06:24
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 05:57
Осенняя сессия МВФ и ВБ пройдет в онлайн-формате В мире 05:40
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием В мире 05:24
Президент Ильхам Алиев: Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения Политика 05:14
Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их Политика 05:06
Президент Ильхам Алиев: Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах Политика 05:01
Президент Ильхам Алиев: Президенты Армении были взяточниками, их генералы были ворами, их герои были фашистами, террористами и преступниками Политика 04:55
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении Политика 04:51
Президент Ильхам Алиев: Армения вновь пытается жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда Политика 04:46
Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам и поступили правильно Политика 04:43
Президент Ильхам Алиев: Сегодня падению цен на нефть радуются только Армения и антинациональный совет, именующий себя оппозицией Политика 04:36
Президент Ильхам Алиев: Когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика – на втором Политика 04:32
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения Политика 04:29
Президент Ильхам Алиев: Позорный случай, произошедший вчера в известном отеле, невыносим Политика 04:20
Президент Ильхам Алиев: В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями Политика 04:16
Президент Ильхам Алиев: Сохранение сегодня в силе карантинного режима – правильный шаг Политика 04:11
Президент Ильхам Алиев: Строительство больниц модульного типа в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги Политика 04:07
Сенаторы США призвали Пентагон объяснить, почему Турция продолжает участие в создании F-35 США 04:05
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Индонезии Другие страны 03:15
КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США Другие страны 01:47
Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии Спорт 01:29
Эстония открывает границы для Грузии Грузия 00:58
Эрдоган провел переговоры с Назарбаевым Турция 00:49
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 202 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:25
Стала известна причина резкого запаха в Баку Общество 00:24
Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн В мире 00:01
Пожар в Национальном парке Гызылагадж потушен Происшествия 6 июля 23:22
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 183 тысячам Турция 6 июля 23:05
НХЛ сообщила о 23 заболевших коронавирусом игроках Спорт 6 июля 22:35
Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции Европа 6 июля 22:07
На этой неделе AZAL выполнит еще один специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО) Общество 6 июля 21:40
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 6 июля 21:23
Расследование уголовного дела в отношении Михаила Ефремова завершено Россия 6 июля 21:12
О разрешенных сферах деятельности и правилах оформления разрешения на работу в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане Экономика 6 июля 20:57
В Азербайджане установлены нормы плотности размещения посетителей объектов общепита в период пандемии Общество 6 июля 20:09
На проблемном автомобильном перекрестке в Баку приняты меры безопасности (ФОТО) Общество 6 июля 19:55
Больше половины сделок по ценным госбумагам в Азербайджане пришлось на первичный рынок Финансы 6 июля 19:45
Для разрешения проблемы с питьевой водой в Нефтчале установлены водные резервуары (ФОТО) Экономика 6 июля 19:39
Взаимовыручка и ответственность – факторы необходимости современных реалий – заслуженный артист Аббас Ахмед Социум 6 июля 19:20
Вкладчикам 4-х закрывшихся банков Азербайджана выплачено более 180 миллионов манатов компенсации Финансы 6 июля 19:02
На предприятии Азербайджана суточный объем производства промышленных масел превышает 140 тонн Бизнес 6 июля 18:39
Liberty Steel Hartlepool о поставках SOCAR в рамках контракта по месторождению "Умид" Энергетика 6 июля 18:27
В Туркменистане был выдан льготный кредит для покупки овец Бизнес 6 июля 18:13
В Yeni Klinika прошли стационарное лечение 1200 коронавирусных больных Общество 6 июля 18:10
AZAL вновь призвал пассажиров доверять только официальной информации Общество 6 июля 18:09
Гарадагский завод увеличит производство кирпича и ячеистобетонных блоков Бизнес 6 июля 17:58
Сингапур наращивает экспорт продукции в Азербайджан Бизнес 6 июля 17:53
Московские медики отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом Казахстан 6 июля 17:53
В Атырау могут усилить карантин из-за нарушений Казахстан 6 июля 17:53
В результате повреждения магистрального водопровода приостановлена подача воды в Говсан Происшествия 6 июля 17:51
В 4 района Азербайджана назначены исполняющие обязанности прокурора Общество 6 июля 17:46
Эр-Рияд заверил ряд членов ОПЕК+, что пока не будет принимать радикальных шагов по сделке Энергетика 6 июля 17:44
McKinsey: Пандемия коронавируса будет оказывать длительное воздействие на энергообеспечение Энергетика 6 июля 17:43
В Азербайджане квартиры получат еще 200 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны Общество 6 июля 17:41
Wizz Air не собирается покидать грузинский авиарынок Грузия 6 июля 17:39
В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек - Оперативный штаб Общество 6 июля 17:38
SOCAR Ukraine обнародовала объёмы продаж природного газа на внутреннем рынке Энергетика 6 июля 17:37
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) Политика 6 июля 17:28
Азербайджанский завод увеличит показатели производства металлоконструкций в текущем году Бизнес 6 июля 17:28
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 7 июля Общество 6 июля 17:20
В Азербайджане началась выплата единовременной помощи безработным Общество 6 июля 17:17
В ВОЗ изучают предложение ученых признать, что коронавирус может передаваться по воздуху Европа 6 июля 17:12
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50 Другие страны 6 июля 17:11
В Азербайджане запущен новый проект в сфере животноводства Бизнес 6 июля 17:09
В нефтегазовом секторе Туркменистана произошли кадровые изменения Энергетика 6 июля 17:04
В Израиле постановили закрыть спортивные залы, клубы и бары из-за коронавируса Израиль 6 июля 17:03
Все новости