Али Ахмедов: Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов т.н. "Нацсовета" используется как «веский аргумент» армянскими националистами

БАКУ /Trend/ - Факты коррупции в руководстве Армении, которые Президент Ильхам Алиев, приводя веские доказательства, раскрыл в своем выступлении, наряду с захватнической политической этой страны, хорошо известно не только азербайджанскому обществу, но и самим армянам. Естественно, что эта критика вызывает серьезную обеспокоенность у врагов, которые оккупировали наши земли.

Как сообщает Trend, об этом на своей официальной странице в Facebook написал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что как ни странно, но так называемый "Нацсовет" стал протестовать против разоблачения армянского руководства Президентом Ильхамом Алиевым еще раньше, чем сами армяне.

"Интервью стоящего во главе "Национального совета" Джамиля Гасанли одному из интернет-телеканалов создает впечатление, что профессор истории, который когда-то возглавлял комитет по защите «прав» арестованного коррумпированного чиновника, теперь учредил комитет по защите «прав» руководства Армении, беспощадно разоблаченного Президентом Ильхамом Алиевым. Иначе невозможно понять мотивы его рвения защищать армянских коррупционеров", - отметил вице-премьер.

Зампред партии также сказал, что неоднократно отмечал, как радикальная оппозиция готова сотрудничать с реакционными силами и даже с армянскими националистами для борьбы с правительством Азербайджана.

"В очередной раз мы становимся свидетелями того, что они не гнушаются даже предательством национальных интересов. Как и следовало ожидать, национальное предательство "национального совета" не ускользнуло от внимания армянской пропаганды. Клевета в отношении Азербайджана со стороны членов "Национального совета", в том числе и Джамиля Гасанли, используется в социальных сетях как «веский аргумент» в рамках грязной пропагандистской кампании, проводимой армянскими националистами против нашей страны", - сказал Али Ахмедов.

По его словам, было бы наивно полагать, что эти люди готовы продать интересы Азербайджана только ради того, чтобы получить от захватчиков, оккупировавших наши земли, эпитет «уважаемый муеллим» (как армяне называют Джамиля Гасанли в видеороликах, направленных против Азербайджана).

"Не может быть, чтобы в этом восхищении армянами, любви к ним и столь усердной поддержке нынешнего руководства Армении не было особого мотива", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что и переговоры Руслана Баширли с армянами в Тбилиси, в условно нейтральной зоне, еще не стерты из памяти.

"Однако, в любом случае, ложь и клевета членов национального совета охотно используются армянской пропагандой против нашей страны. Как говорится, "Нацсовет" снова льет воду на армянскую мельницу. В современном политическом лексиконе это называется предательством", - добавил зампред партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев)