Президент Ильхам Алиев: Армения вновь пытается жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда

БАКУ /Trend/ - Армения вновь пытается жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Я неоднократно говорил, что мы проводим независимую политику, и никакая сторонняя сила не может на нее повлиять. В различные моменты мы неоднократно демонстрировали это. Поэтому сегодня симпатии к Азербайджану действительно находятся на высочайшем уровне. Девять лет назад мы при поддержке 155 стран были избраны членом Совета Безопасности ООН. Должен отметить, что в то время Армения раньше нас выдвинула свою кандидатуру. Но, увидев, что мы выдвинули свою кандидатуру, они поняли, что беспомощны перед нами и тихонько отозвали свою кандидатуру - то есть, бежали с этой арены дипломатического сражения. Спустя 5 лет они бежали с поля боя, и таким образом Азербайджан освободил от оккупации часть захваченных земель. Так что это - большая международная поддержка, вновь оказанная нам спустя 10 лет. Не хочу сравнивать нашу страну с кем-то. Но не считаю, что многие страны смогут завоевать в ООН такую поддержку. Это - вновь результат нашей честности, выполнения данного слова. Я неоднократно говорил, что наши слова так же действенны, как и наша подпись, их влияние одинаково. Мы - страна, которая держит данное слово", - заявил глава государства.

Что касается Армении, то на самом деле они поставили себя в очень смешное положение, отметил он. "Более 130 стран официально поддержали нашу инициативу, причем в индивидуальном порядке. Несмотря на то, что Движение неприсоединения целиком поддержало это, тем не менее, все страны в индивидуальном порядке информировали письмами либо нас, либо ООН. Несколько стран остались безмолвными. То есть, они просто не отреагировали на это. Единственная страна, которая выступила против этого, - Армения. Посол Армении в ООН направил очень странное письмо, в котором говорится, что они выступают против", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Армения сама является одной из стран региона, а может и мира, наиболее пострадавших от пандемии. "Сегодня они сами признают, что не справляются с пандемией. Уже не осталось дверей, куда бы они не стучались за помощью. Они вновь пытаются жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда. В таком случае они сами должны быть заинтересованы. Во-вторых, это еще раз демонстрирует их ксенофобскую, расистскую и фашистскую сущность, так как мир уже неоднократно видел их истинное лицо. Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология. Я говорил, что режим может смениться, но фашистская идеология этой страны остается неизменной. Мишенью этой идеологии являемся мы. Их азербайджанофобская идеология проявляется и сегодня. Они сами себя изолируют от мира. Но этот шаг, конечно же, не может на что-либо повлиять. Просто мировая общественность еще раз повысит внимание к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, увидит, что именно поэтому был предпринят данный шаг, поэтому Армения возразила и вновь осталась в изоляции", - заявил Президент Ильхам Алиев.