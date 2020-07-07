Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 6 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Trend, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.

Госпиталь модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям состоит из 10 корпусов, здесь имеются все возможности для приема 800 больных. Условия, созданные в госпитале модульного типа, позволяют наряду с лечением, качественно и в короткий срок проводить лабораторные исследования. Открытие таких больниц модульного типа играет большую роль в обеспечении единого управления и медицинской координации для оказания необходимых медицинских услуг инфицированным коронавирусом.

Среди важных мер, принимаемых Азербайджанским государством в области борьбы с пандемией коронавируса с первых дней ее распространения, особое место занимает создание больниц модульного типа. На основании соответствующих поручений Президента Ильхама Алиева на территории страны началось строительство 10 больничных комплексов модульного типа, некоторые из которых уже открыты. В целом, больничные комплексы модульного типа создают для системы здравоохранения страны дополнительный резерв в 2000 коек.

После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Телевидению "Хазар".

Интервью Президента Ильхама Алиева

-Господин Президент, благодарю за то, что нашли время для ответа на наши вопросы. Первый вопрос связан с сегодняшней больницей модульного типа. Вы ознакомились с созданными условиями. Прошу поделиться впечатлениями об этом.

-Впечатления очень позитивные. Главное, что эта больница построена в предельно короткие сроки, здесь планируется разместить 800 больных. Если учесть, что число больных COVID растет, нам нужны дополнительные койки, и работа в этом направлении ведется.

В этой больнице созданы все необходимые условия - палаты, лаборатория, диагностический центр. Имеются хорошие условия для врачей. А главное, больница рассчитана на 800 коек. На этой территории примерно через месяц-полтора будет построена новая больница. Тоже модульного типа. Количество коек там - около 1300. То есть, в течение примерно двух месяцев мы сможем разместить более двух тысяч больных. Таким образом, мы получим дополнительные возможности в борьбе с заболеванием.

-Господин Президент, как Вы отметили, в последнее время в связи с борьбой с коронавирусом в Азербайджане открываются больницы модульного типа, и Вы в очередной раз приняли участие в открытии такого медицинского учреждения. Вы коротко коснулись этого, но хотел бы, чтобы подробно сообщили о том, планируется ли в дальнейшем создание, строительство дополнительных таких медицинских учреждений?

-Да планируется. Как вам известно, уже функционируют 5 больниц модульного типа. Строительство этих больниц в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги. Вы знаете, что ни одна страна не была готова к пандемии. Количество имеющихся у нас коек было рассчитано на обычный режим. Поэтому необходимо было построить больницы модульного типа, и мы сделали это. Как вам известно, две из них уже функционируют в Баку, одна – в Сумгайыте, одна – в Гяндже, одна в Абшеронском районе, идет строительство еще пяти больниц. Мы считали, что десяти больниц нам будет достаточно. Однако видим, что появится необходимость в дополнительных больницах. Поэтому недавно я дал указание заказать еще десять больниц модульного типа, определить их места. Мы должны быть готовы к самой критической ситуации. На самом деле мы приняли решение о строительстве десяти больниц модульного типа, когда болезнь распространилась не очень широко. Это решение было принято в апреле, когда ежедневно заболевали примерно 30, 40, 50, 60 человек. Конечно, необходимо было принять превентивные меры. Но мы не могли предположить, как будет развиваться болезнь. Однако было предположение, и происходящие в мире процессы также показывали, что число больных может увеличиться. В таком случае мы могли бы оказаться в безвыходном положении. Где бы мы разместили этих больных? Поэтому принятие в то время данного решения было правильным шагом. Сегодня решение о строительстве дополнительных десяти больниц модульного типа вновь рассчитано на будущее.

В целом, в настоящее время больные коронавирусом получают лечение в 45 больницах нашей страны. Должен также отметить, что 36 из этих больниц построены моими распоряжениями в последнее время. Нетрудно представить, с какими проблемами мы сегодня могли бы столкнуться, если бы эти больницы не были построены. Таким образом сегодня у нас пока достаточно свободных коек. Но мы должны быть готовыми к любой ситуации.

Должен сказать, что в настоящее время в сданной в нынешнем году больнице "Ени клиника" проходят лечение 350 больных. В короткий срок мы доведем количество коек там до 700-750. Поэтому несложно подсчитать, что при необходимости мы в короткий срок сможем разместить более 5 тысяч больных - то есть, в больницах 2100, еще в 15 больницах модульного типа – 3 тысячи, больнице – "Ени клиника" дополнительно 350.

-Господин Президент, хотелось бы, чтобы Вы оценили ситуацию в мире, в том числе в нашей стране, в связи с пандемией коронавируса.

- Как вам известно, коронавирус приобретает все более широкий размах в мире. После смягчительных мер некоторые страны, как и мы, увидели, что темпы распространения заболевания ускорились. Поэтому многие страны в мире сейчас вновь возвращаются к ограничительным мерам. Считаю, что это правильное решение так как сегодня вакцины для полного излечения от этого заболевания нет. В таком случае число инфицированных может увеличиваться и дальше.

Что касается нас, то благодаря принятию всех превентивных мер нам удалось сохранить ситуацию под контролем, она и сегодня находится под контролем. Несмотря на то, что в настоящее время ежедневно регистрируется примерно 500 новых больных, то есть, темпы заражения высоки, ситуация находится под контролем. Конечно, с первых дней пандемии мы предприняли очень важные шаги. В феврале у нас было всего шесть лабораторий. В настоящее время их количество достигло 29, заказано еще 15 лабораторий, которые на подходе, таким образом, их количество достигнет 44. Это позволит нам проводить еще больше тестов. Должен также отметить, что на сегодняшний день проведено более 500 тысяч тестов, по количеству тестов на душу населения Азербайджан находится где-то на 40-м месте в мире.

Нашли решение и вопросы подготовки больниц к этому. Могу сказать, что большинство этих 45 больниц расположено в регионах. Эти больницы построены в рамках программы регионального развития и сегодня отвечают самым высоким стандартам.

Конечно, мы предпринимаем шаги, связанные с принятием ограничительных мер, в соответствии с ситуацией. В мае, когда мы предприняли первые смягчительные шаги, я сказал, что если мы увидим рост темпов распространения заболевания, то вынуждены будем вернуться к ужесточенным ограничительным мерам. Так и случилось. Считаю, что сохранение сегодня в силе карантинного режима – правильный шаг. Должен отметить, что многие страны вновь возвращаются к более жесткой форме карантинного режима.

Конечно, любой вопрос требует сравнения. Могу сказать, что в некоторых развитых странах с такой же численностью населения, как у нас, число инфицированных составляет 60-70 тысяч, а умерших – 10 тысяч человек. Система здравоохранения этих стран зачастую приводилась как пример. Это показывает, что ни она страна не может считать себя полностью застрахованной, и это заболевание не знает границ. Поэтому есть еще большая потребность в международном сотрудничестве, и Азербайджан предпринимает необходимые шаги в данном направлении.

Эта болезнь продемонстрировала еще один момент: обычно считалось, что такие ужасные пандемии, эпидемии, массовая гибель людей от инфекционных болезней возможна только в отсталых странах. Но жизнь показала, что это не так. Жизнь показала, что больше всего от пандемии сегодня страдают развитые страны. Если они не могут полностью справиться с этой проблемой, то, конечно, нетрудно представить ситуацию в не очень развитых или отсталых странах.

Разумеется, предпринимая все шаги, мы глубоко анализируем ситуацию. При применении ограничительных мер, конечно, проводятся консультации со специалистами, врачами. То есть, мы проводим эту работу не стихийно, предпринимаем взвешенные шаги. Основная цель этих действий - защитить наших граждан, их здоровье, жизни от этого заболевания. В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями.

- Господин Президент, Вы коснулись карантинного режима. Можно ли прогнозировать, как долго продлится карантинный режим? То есть, имеется ли определенный уровень, взяв за основу который, мы можем сказать, что карантинный режим может завершиться тогда-то?

- Вам известно, что в период пандемии мы обычно вводим карантинный режим на одну или две недели. Анализируя ситуацию, усиливая механизмы контроля, мы смотрели, к чему приводят ужесточенные меры. Могу сказать, что число инфицированных, которое некоторое время назад стремительно росло, сейчас стабилизировалось. Как я уже сказал, в последние несколько дней число новых инфицированных составляет уже в районе 500 человек. Но мы пока не вышли на положительную динамику. До сих пор число зараженных превышает число выздоровевших, и эта отрицательная динамика, как я уже отметил, является дополнительной нагрузкой для нашей системы здравоохранения. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим, сколько продлится нынешний режим, будет ли он ужесточен или смягчен. Еще раз хочу сказать, с первого дня по настоящее время государство предприняло все необходимые шаги. Основная причина распространения заболевания - безответственность некоторых людей. Они не соблюдают простых правил, не придерживаются их. Поэтому мы вынуждены были увеличить штрафы. Порой мы вынуждены бываем предпринимать жесткие действия в отношении нарушителей карантинного режима. Но и они должны осознавать свою ответственность. Все правила рассчитаны на охрану здоровья людей, в том числе и нарушителей карантинного режима. Однако мы видим, что люди демонстративно нарушают данный режим. Позорный случай, произошедший вчера в известном отеле, невыносим. Поэтому, конечно, азербайджанская полиция справедливо вмешалась. Я дал органам полиции строжайшее указание адекватно реагировать на все нарушения. Никто не выше закона - будь то местная или иностранная компания, местный или иностранный гражданин, без разницы, мы должны защищать наш народ, его здоровье. В то же время существующие законы и правила, применяемыми в связи с карантинным режимом, должны быть основой для каждого. Поэтому мы и дальше будем предпринимать шаги в данном направлении. Считаю, что если граждане, нарушающие эти правила, проявят больше ответственности и будут соблюдать дисциплину, то мы сможем удержать пандемию под контролем.

- Господин Президент, с начала пандемии Азербайджан тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. Эта организация назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом. Хотелось бы, чтобы Вы оценили наши связи и сотрудничество с данной организацией.

- С первого дня мы находились в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, так как это – основная организация, ответственная за данную работу в мировом масштабе. Мы пригласили их специалистов. Они были командированы, приехали, дали некоторые советы, на основе которых мы предприняли часть наших шагов. Как вы сказали, Всемирная организация здравоохранения высоко оценила работу, проделанную в Азербайджане как на первом, так и на последующем этапе, а также в настоящее время. Мы и сегодня поддерживаем тесные связи. Считаю, что каждая страна должна тесно сотрудничать с этой организацией, так как мы можем получать советы только у Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы поддерживаем данную организацию и на международной арене, как вам известно, оказали ей финансовую помощь. Сегодня представительство организации проводит очень активную работу в Азербайджане, предпринимает практические шаги для недопущения распространения этого заболевания. Мы признательны за эту деятельность. Как вам известно, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения также принимал участие в организованных Азербайджаном саммитах. Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество с этой организацией.

- Господин Президент, каково влияние пандемии коронавируса на социально-экономические сферы нашей страны? Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

- Конечно, пандемия не прошла бесследно. Сегодня ведущие финансовые структуры мира выдвигают различные прогнозы – какой спад претерпит мировая экономика, каким будет положение в еврозоне, какая ситуация ожидается в связи с безработицей? Мы видим, что в странах, где безработица была на низком уровне, она резко возрастает. По мировой экономике нанесен ощутимый удар, и поскольку Азербайджан также является частью мировой экономики, естественно, это негативно отразилось и на нашем положении.

Мы начали год с очень большими надеждами, большими планами. В первые месяцы года наши экономические показатели были достаточно высокими. Мы считали, что 2020 год станет первым годом, который принесет прекрасные результаты благодаря проводимым в последнее время реформам. Но, конечно, пандемия вмешалась во все наши планы, и мы сознательно предприняли очень жесткие ограничительные меры, в том числе в области торговли, других сферах. Мы предполагали, что наша экономика будет переживать спад. По итогам пяти месяцев спад в экономике Азербайджана составил 1,7 процента. Через несколько дней, наверное, станут известны итоги шести месяцев. Но знаете, это будет восстановлено. Поэтому еще раз хочу сказать, когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика – на втором. Но, несмотря на это, мы не отложили, не сократили ни один социальный проект. Напротив, социальные проекты, реализованные в нынешнем году по линии бюджета, более впечатляющие, чем в прошлом году. К примеру, проекты, касающиеся наиболее уязвимых слоев, в нынешнем году осуществляются в большем объеме. Так, в этом году будет построено рекордное количество зданий для вынужденных переселенцев, более 7 тысяч семей переселенцев будут обеспечены новыми квартирами. В этом году будет сдано рекордное количество квартир – 1500 - для семей шехидов, обычно ежегодно предоставляется примерно 700-800 квартир. Военнослужащим, безупречно отслужившим в армии двадцать лет, в этом году планируется предоставить более 400 квартир. Мы увеличили число тех, кто получает адресную социальную помощь. Эта цифра приближается примерно к 85 тысячам – 85 тысяч семей, то есть, более 300 тысяч человек. Реализованы другие важные социальные проекты. Как вам известно, для поддержки безработных, а также неформально занятых, оказания материальной помощи людям, работающим в пострадавших от пандемии сферах, и в других целях предусмотрены средства в размере около 3 миллиардов манатов, часть из них уже израсходована.

Поэтому мы будем выделять столько средств, сколько нужно. С другой стороны, несмотря на то, что наша экономика потерпела спад, в некоторых отраслях есть развитие. К примеру, сельское хозяйство. По итогам пяти месяцев мы наблюдали более чем 3-процентный рост в данной отрасли. Реформы, проводимые в сельском хозяйстве, и прозрачность приводят сегодня к очень хорошим результатам. Рост в ненефтяной промышленности за пять месяцев составил 16 процентов. А это - проявление процесса индустриализации последних лет. Поэтому считаю, что в целом мы и нынешний год завершим на должном уровне. Несмотря на резкое падение цен на нефть на мировых рынках, за шесть месяцев наши валютные резервы уменьшились всего на 98 миллионов долларов. Мы ожидали большего сокращения, спада. Если в нашем бюджете цена на нефть заложена из расчета 55 долларов, то в течение шести месяцев средняя цена нефти составила 38 долларов. То есть, это большая потеря для нас. В некоторые дни она падала еще ниже. Как вам известно, некоторые представители, именующие себя оппозицией, даже поздравляли друг друга, радовались тому, что цены на нефть упали до 14 долларов, и страна, таким образом, столкнется с большими проблемами. Знаете, азербайджанский народ, видя эту омерзительную картину, еще раз убеждается в том, кто есть кто. Потому что падение цен на нефть, в первую очередь, отразится на решении социальных проблем людей. Если цены на нефть на протяжении длительного времени будут находиться на низком уровне, то нам волей-неволей придется сократить инвестиционные расходы. В таком случае возрастет безработица. Мы вынуждены будем сократить социальные расходы, и люди пострадают от этого. Считаю, что сегодня падению цен на нефть радуются только Армения и антинациональный совет, именующий себя оппозицией, потому что и те и другие живут враждебными чувствами к азербайджанской государственности. Азербайджанский народ должен знать это. Но я сказал, что если даже цены на нефть составят 14 долларов, мы все равно выстоим, так как в последние годы мы создали такой большой финансово-экономический потенциал, что сможем справиться с любым кризисом.

Хочу коснуться еще одного вопроса в экономической сфере. Как вам известно, в настоящее время идет серьезная борьба с теневой экономикой, и эта борьба дает о себе знать. Это видят и ценят как деловое общество, так и граждане, работающие в бизнес-структурах. В нынешнем году было подписано более ста тысяч трудовых договоров. По сути это означает сужение неформальной занятости, так как до сих пор эти почти сто тысяч человек работали в теневой экономике и не информировали о своей заработной плате. Таким образом они лишали себя будущего пенсионного обеспечения, медицинского страхования. Так что как просветительская работа, так и очень серьезные административные шаги и контакты между государственными и бизнес-структурами, продление для них льготного времени привели к тому, что было подписано более ста тысяч трудовых договоров, и это не предел. В неформальной сфере у нас работают, возможно, еще сотни тысяч людей. Уверен, что и они постепенно перейдут из теневой в "белую" экономику. Эти реформы одновременно проявились и в бюджетных доходах. Посмотрите, подавляющее большинство объектов торговли и общественного питания в этот период были закрыты. Туризм находится на нуле. Хотя мы рассчитывали, что в этом году в страну приедут примерно 3,5 миллиона туристов, потому что в прошлом году была достигнута рекордная отметка - 3 миллиона. Так мы планировали на этот год. А это означало приток в экономику страны валюты на сумму как минимум 2 миллиарда долларов. Мы лишились и этого. Однако за шесть месяцев налоговым и таможенным органам удалось привлечь в бюджет сверх прогноза дополнительно 423 миллиона манатов. Из них 98 миллионов манатов обеспечили таможенные, остальную большую часть – налоговые органы. За счет чего? Именно за счет прозрачности, точности, сужения теневой экономики. То есть, мы проводим эти реформы даже в самый кризисный момент и получаем прекрасные результаты. Конечно, я говорил, что все эти средства будут израсходованы только на социальные проекты, в том числе борьбу с COVID.

- Господин Президент, Азербайджан оказал многим странам гуманитарную помощь в борьбе с пандемией. Просим поделиться мнением по этому поводу.

- Да, вы совершенно правы. На сегодняшний день мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Могу сказать, что мы даже не сообщали об этом, потому что делали это не для пиара, а просто как долг солидарности странам. Однако после того, как несколько глав государств направили мне письма благодарности, об этом уже стало известно, и мы, конечно, не скрываем это. Наоборот, считаю, что это – наше большое преимущество, потому что даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам и поступили правильно. Конечно, именно в трудные дни страны должны поддерживать друг друга. В радостные дни каждый может говорить хорошие слова, выступать с хорошими заявлениями. Но мы должны проявлять эту солидарность не на словах, а на деле, и мы ее проявили. Считаю, что благодаря этому международные позиции нашей страны еще более укрепились. Азербайджан и без того является страной, обладающей очень высоким имиджем в мире. Последние события еще раз подтвердили это. Эта гуманитарная и финансовая помощь еще раз показывает, что Азербайджан в первую очередь является страной, прочно стоящей на ногах, и в сложное время не замыкается в себе. Напротив, наши инициативы в этот период, в том числе инициативы в международной плоскости, поощряют международное сотрудничество. Здесь Азербайджан еще раз подтвердил свою репутацию как страны, играющей очень важную роль в мировом масштабе.

Во-вторых, такова наша философия. Убежден, что если кто-то обращается за помощью, то по возможности надо выполнить эту просьбу, потому что мы можем обрести еще больше друзей только за счет сотрудничества, доброты, помощи и поддержки. Мы делали это последовательно, продуманной политикой. Мы никогда не пытались, воспользовавшись тяжелым положением какой-либо страны, что-то урвать для себя. Всегда старались помочь. Если кто-то ценит это, то спасибо, кто забывает, ему виднее. Во всяком случае, наша совесть чиста. В этот период мы, конечно, и дальше можем и будем оказывать помощь. В том числе мы пожертвовали Всемирной организации здравоохранения 10 миллионов долларов. Первое пожертвование предназначалось исключительно для осуществления ими своих планов. А второе пожертвование предусмотрено для стран-участниц Движения неприсоединения, наиболее пострадавших от пандемии и находящихся в самом тяжелом положении. Мы оказали финансовую помощь другим международным организациям. Еще раз говорю: считаю, что мы поступили абсолютно правильно.

- Господин Президент, в такое время Вы лично выдвинули ряд инициатив на международной арене. В качестве примера мы можем привести саммиты Тюркского совета и Движения неприсоединения. Как Вы думаете, можно ли оценивать эти инициативы как показатель международного авторитета Азербайджана?

- Естественно. Знаете, я считаю, что каждая страна, – во всяком случае, в этом мы видим позицию Азербайджана, – должна осуществлять полноценную деятельность в той или иной организации. То есть, эта деятельность, в особенности, деятельность в качестве председателя, не должна носить формальный характер. Хотя и может носить, потому что председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств основано на принципе очередности, а председательство в Движении неприсоединения – на выборах. Мы приняли председательство в обеих организациях примерно в одно и то же время – в октябре прошлого года. В Баку состоялись два саммита. В то время я заявил, что как председатель мы будем активными, будем отстаивать интересы стран-членов Движения неприсоединения в мировом масштабе, отстаивать справедливость и международное право. Поэтому в это тяжелое время, конечно, я посчитал, что есть большая необходимость и в проведении саммитов. Должен отметить, что Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств был первым саммитом в новом онлайн-формате. После этого и другие организации предприняли аналогичные шаги. Саммиты стран-членов Движения неприсоединения и Тюркского совета прошли очень успешно. В принятых документах данная инициатива Азербайджана и его роль в этой области, действия, нацеленные на солидарность, получили высокую оценку.

Кроме того, я принял участие в Саммите Восточного партнерства Европейского Союза и изложил позицию Азербайджана. Недавно также состоялся Саммит глав государств Азербайджана, Афганистана и Туркменистана. Эта встреча тоже была очень важной. Мы пришли к конкретным результатам. Этот саммит касался больше логистики, транспортного сектора. Но по моей инициативе мы несколько расширили его формат. И вновь проявив инициативу, добились создания межправительственных рабочих групп. В настоящее время идут консультации. Инвестиции, торговля, транспорт и логистика, энергетика, телекоммуникация. Здесь уже сформировался очень важный трехсторонний формат. Могу сказать, что мы всегда с большим интересом относились к трехстороннему формату сотрудничества, отдавали ему предпочтение. Такие форматы имеются с несколькими странами. А это – новый трехсторонний формат, который может дать очень большой экономический эффект.

Наша очередная инициатива была связана с проведением специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эта инициатива также получила высокую оценку в мировом масштабе, более 130 стран поддержали нашу инициативу. Таким образом, сессия состоится в ближайшем будущем.

- Господин Президент, единственной страной, проголосовавшей против Вашей инициативы проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была Армения. С чем Вы связываете это? Это - проявление ненависти Армении к нам или же ее самоизоляция от мира?

- Наверное, и то, и другое. Считаю, что основная причина этого - господствующая в Армении и пропагандируемая государством азербайджанофобия, проявление ненависти к Азербайджанскому государству, азербайджанскому народу. Однако Армения поставила себя в крайне неприглядное положение, как вы отметили, изолировала себя от мира, потому что выступать против этой инициативы – безрассудство и плод нерационального сознания. Ведь выдвигая эту инициативу, мы преследовали одну цель: объединить усилия уже в мировом масштабе. В связи с данной инициативой у нас будут и конкретные предложения, потому что мы провели это в тюркском мире, в рамках Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран. В настоящее время мы хотим провести это в мировом масштабе, чтобы здесь применялся единый подход, чтобы страны не замыкались в себе, чтобы развитые страны помогали странам, находящимся в тяжелом положении. Мы не видим этого. Сейчас мы видим, кто кому помогает. Чтобы после получения вакцины она предоставлялась странам, которые не могут купить ее, бесплатно. Чтобы донорские организации, крупные бизнес-структуры сказали здесь свое слово. То есть, мы выдвигаем данные предложения для этого, а также для демонстрации солидарности. Еще неизвестно, что произойдет после изобретения вакцины. Сегодня идет борьба за лекарства, приборы. Мы сами столкнулись с такой ситуацией. Мы не смогли доставить в нашу страну некоторые заказанные и закупленные приборы, так как нам не дали возможности. Какая ситуация сложится после изобретения вакцины? Этого никто не знает. Во-первых, насколько эффективной будет эта вакцина? Сейчас идет тестирование. Кроме того, будет ли она доступна бедным странам или нет? Будет ли она продаваться или распределяться Всемирной организацией здравоохранения? Или богатые страны, воспользовавшись этим, спасут своих граждан, а люди в бедных странах умрут? Это невыносимо. Все эти вопросы требуют единого подхода. Мы должны поднять данный вопрос, даже если на Генеральной Ассамблее ООН страны не придут к единому мнению. Мы поднимаем этот вопрос как ответственная страна мирового сообщества. Поэтому данный шаг Армении совершенно непонятен.

Как вам известно, для реализации данной инициативы нам нужны были 97 голосов. Мы же получили голоса более 130 стран. Считаю, что здесь сыграли свою роль два основных фактора – актуальность данной темы и поддержка и симпатия к Азербайджану на международной арене. Мы завоевали эту симпатию благодаря многолетней последовательной деятельности, принципиальной, независимой политике.

Я неоднократно говорил, что мы проводим независимую политику, и никакая сторонняя сила не может на нее повлиять. В различные моменты мы неоднократно демонстрировали это. Поэтому сегодня симпатии к Азербайджану действительно находятся на высочайшем уровне. Девять лет назад мы при поддержке 155 стран были избраны членом Совета Безопасности ООН. Должен отметить, что в то время Армения раньше нас выдвинула свою кандидатуру. Но, увидев, что мы выдвинули свою кандидатуру, они поняли, что беспомощны перед нами и тихонько отозвали свою кандидатуру – то есть, бежали с этой арены дипломатического сражения. Спустя 5 лет они бежали с поля боя, и таким образом Азербайджан освободил от оккупации часть захваченных земель. Так что это - большая международная поддержка, вновь оказанная нам спустя 10 лет. Не хочу сравнивать нашу страну с кем-то. Но не считаю, что многие страны смогут завоевать в ООН такую поддержку. Это – вновь результат нашей честности, выполнения данного слова. Я неоднократно говорил, что наши слова так же действенны, как и наша подпись, их влияние одинаково. Мы - страна, которая держит данное слово.

Что касается Армении, то на самом деле они поставили себя в очень смешное положение. Более 130 стран официально поддержали нашу инициативу, причем в индивидуальном порядке. Несмотря на то, что Движение неприсоединения целиком поддержало это, тем не менее, все страны в индивидуальном порядке информировали письмами либо нас, либо ООН. Несколько стран остались безмолвными. То есть, они просто не отреагировали на это. Единственная страна, которая выступила против этого, – Армения. Посол Армении в ООН направил очень странное письмо, в котором говорится, что они выступают против.

Во-первых, Армения сама является одной из стран региона, а может и мира, наиболее пострадавших от пандемии. Сегодня они сами признают, что не справляются с пандемией. Уже не осталось дверей, куда бы они не стучались за помощью. Они вновь пытаются жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда. В таком случае они сами должны быть заинтересованы. Во-вторых, это еще раз демонстрирует их ксенофобскую, расистскую и фашистскую сущность, так как мир уже неоднократно видел их истинное лицо. Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология. Я говорил, что режим может смениться, но фашистская идеология этой страны остается неизменной. Мишенью этой идеологии являемся мы. Их азербайджанофобская идеология проявляется и сегодня. Они сами себя изолируют от мира. Но этот шаг, конечно же, не может на что-либо повлиять. Просто мировая общественность еще раз повысит внимание к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, увидит, что именно поэтому был предпринят данный шаг, поэтому Армения возразила и вновь осталась в изоляции.

- Господин Президент, Вы рассказали о действиях, предпринятых Арменией в международных организациях. Однако и внутри этой страны широко распространяются случаи нарушения демократии, прав человека. А европейские организации закрывают на все это глаза. Как Вы думаете, с чем это связано?

- Считаю, что основная причина - армянское лобби и его финансовые средства. Армянское лобби защищает Армению во всех организациях. Я лично видел это как руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы. То есть, Армения полностью оставалась вне критики. В то время проармянски настроенные депутаты и богатые армяне – уроженцы европейских стран, используя все возможности, финансовые возможности, защищали Армению от любой критики. Нарушение прав человека и демократии в Армении не является делом сегодняшнего дня. В Армении никогда не было демократии. Армения сразу после формирования как независимая страна показала свою истинную сущность. Фашисты, учинившие Ходжалинский геноцид, не могут быть демократами. Страна, зарящаяся на чужие земли, оставившая без крова миллион человек, не может быть демократической. Они нарушили элементарные права миллиона граждан Азербайджана и проживающих в Армении азербайджанцев. Однако те, что покровительствуют армянам, в первую очередь, армянское лобби, его деньги, а также грязная лоббистская деятельность правительства Армении в Европе всегда защищали их от этой критики. По существу это не лоббистская, а коррупционная деятельность. Считаю, что в Европе необходимо обстоятельно расследовать эту деятельность. У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, депутаты, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении. Есть люди, сотни раз посещавшие Карабах. Все мы хорошо понимаем, что за этим стоит. Поэтому пусть правоохранительные органы Европы расследуют данный вопрос, "вклад" правительства Армении в распространение коррупции в Европе и, конечно, лицемерную политику Армении, так как она каждому силовому центру врет, что хочет его слушать. Оно хочет сидеть на нескольких стульях. До сих пор это ей удавалось. Она хочет эксплуатировать фальшивую историю, вымышленные "события" столетней давности – геноцид. Хочет показать себя жертвой, многострадальным народом. Хотя все хорошо знают, что армяне совершили геноцид против нас. Вот основные факторы.

Однако целенаправленная деятельность Азербайджана привела к тому, что зонтик над Арменией уже продырявился. Мы раскрываем их подлинную сущность, разоблачаем их фашистское нутро. Тот, кто возводит памятник фашисту Нжде и защищает этот памятник, сам является фашистом. Мы говорим это, и в мировом масштабе уже есть достаточно информации о данном факте. До тех пор, пока я не поднял данный вопрос, никто не говорил об этом. Я поднял этот вопрос, и это получило широкую международную поддержку. Сейчас уже каждый знает, что Нжде был фашистом. Этот фашист – их символ героизма. Их оккупационная политика разоблачена. В последнее время в документах всех ведущих международных организаций территориальная целостность Азербайджана уже получает однозначную поддержку, есть достаточно полная информация об оккупации. К тому же, нынешнее руководство Армении раскрывает все грязные деяния прежней власти. Как они сами говорят, с 1998 по 2018 годы Арменией руководили бандиты. Они сами разоблачили этих преступников, взяточников.

Я говорил, что если страной на протяжении 20 лет руководили взяточники, преступники, воры, то это – страна преступников, воров, взяточников. Иначе и быть не может. История их "независимости" - это история позора. Территориальные притязания, выдвинутые против азербайджанского народа в первые годы независимости, Ходжалинский геноцид, оккупация и изгнание граждан Азербайджана с родных земель, а на последующем этапе – захват власти незаконными путями. Все руководители Армении пришли к власти незаконными путями. Достаточно просто взглянуть на историю этой страны. Террористический акт в парламенте Армении в конце 1990-х годов раскрывает их подлинную сущность. Это – террористическая страна, власть бандитской, криминальной, взяточнической хунты до 2018 года привела Армению к такому ужасному положению. Выходит, что президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности. Их генералы были ворами, продавали на рынках солдатскую тушенку. Их герои были фашистами, террористами и преступниками. Вот она - сегодняшняя Армения. Посмотрите, что происходит в последние два года. В таком случае картина полностью прояснится. За последние два года в Армении сформировался режим диктатуры. Ушла хунта, пришла диктатура. В Армении грубо нарушаются права человека, арестовывают журналистов. Один журналист объявил голодовку в тюрьме и скончался от голода. В Армении грубо нарушается конституция, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как изменения могли вноситься только путем референдума. Преследуются политические оппоненты, руководители политических партий лишаются депутатской неприкосновенности, им угрожают, в отношении их родственников возбуждаются уголовные дела, власть захвачена, полностью отсутствует распределение власти. Премьер-министр является и судьей, и прокурором, и руководителем исполнительного органа, и словно председателем парламента. Законодательный, судебно-правовой и управленческий механизм сосредоточен в руках одного человека, в Армении уже сформировалась диктатура.

Но посмотрите, как реагируют на это международные организации, - сегодня многие говорят об этом? Никак не реагируют. Где представитель ОБСЕ по медиа, который днем и ночью клевещет на Азербайджан, а сейчас из кожи вон лезет, чтобы остаться на должности. Почему молчит? Почему он молчал, когда в тюрьме умер журналист? Почему молчал, когда были нарушения? Где Совет Европы? Почему Армения не подвергается критике? Почему не назначается докладчик по Армении, по политзаключенным? Я задаю все эти вопросы, но они остаются без ответа, на них не отвечают. Потому что не выгодно. Да и что ответят? Ответят, что мы фальсификаторы? Не скажут. Просто предпочитают молчать.

Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах. Все выборы сфальсифицированы, при этом на все выборы было дано положительное заключение. Далеко ходить не надо. Якобы до произошедшей у них революции Саргсян пытался незаконно захватить власть, сфальсифицировал парламентские выборы, приписал себе более 50 процентов голосов. Парламентская Ассамблея Совета Европы, наблюдательная миссия ОБСЕ дали на это положительное заключение. Неужели вы не видели, что этот человек – фальсификатор, он украл голоса, что в Армении идет процесс массового подкупа избирателей?! Международные наблюдатели дают положительный отзыв власти Саргсяна, на его сфальсифицированные выборы, и после этого народ поднимается. Потому что армянский народ ненавидел Саргсяна и его хунту, не скрывал этого, и это элемент, заслуживающий ненависти. В то время, когда народ поднялся, весь мир увидел, в каком беспомощном состоянии он находился, в страхе отошел в сторону и сказал, мол, я ошибся, простите меня, и убежал. Трус. Другого названия этому нет. А ведь он выдавал себя за героя. Весь мир увидел, какой он герой. Этот палач, совершивший преступление против мирного азербайджанского населения, трусливо бежал и скрылся. А сейчас его главная цель – остаться на свободе. То есть, после свержения режима хунты Саргсяна были объявлены парламентские выборы, и его Республиканская партия, имеющая одинаковую символику с фашистской, не набрала и одного процента голосов. Как это возможно, чтобы несколько месяцев назад он набрал 50 процентов, а сейчас – 1-2 процента голосов? Естественно, фальсификация. Но я не об этом. Понятно, что Армения – фиктивное государство, и фальсификация там, конечно, является основным фактором. Я хочу обратиться к европейским наблюдателям-фальсификаторам, закрывающим глаза на это, твердящим о демократии, пытающимся очернить Азербайджан. Ответьте. Как вы могли дать положительное заключение, когда весь армянский народ ненавидит этого человека, и выборы показали это?

Поэтому данный вопрос абсолютно ясен, и это лицемерие уже полностью раскрыто. Уже ни у кого не вызывает сомнений то, что большинство решений, принятых всеми этими структурами, носит политический характер, является политическим заказом. Они гладят по головке страны, которые склоняются, падают на колени перед ними, как Армения, а на страны, которые ведут себя достойно, прочно стоят на ногах и требуют к себе уважения, как Азербайджан, совершаются нападки, основной тезис которых – права человека и демократия. Конечно, все это – фальшивые замечания. Наши успехи на международной арене, о которых мы только что говорили, свидетельствуют о том, что Азербайджан сегодня находится на вершине международной политики, а те, кто клевещут на нас, переживают кризис.

- Господин Президент, мой вопрос связан с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Недавно Минская группа ОБСЕ также распространила заявление. Какие процессы в целом происходят в последнее время на переговорах, и есть ли какое-то изменение в позиции Азербайджана в переговорном процессе?

-Нет. В нашей позиции нет и не может быть никаких изменений, потому что у нас справедливая позиция. Она опирается как на историческую справедливость, так и международное право. У меня было достаточно заявлений по данному вопросу, в том числе в рамках международных мероприятий, об этом уже знают все. Поэтому никаких изменений в нашей позиции не может быть. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. Все оккупированные земли должны быть освобождены от захватчиков, граждане Азербайджана должны вернуться на земли предков. Это – принципиальная позиция, которую поддерживает мировое сообщество.

Все ведущие международные организации в различные времена, в том числе в последнее время, использовали ясные выражения, приняли решения, резолюции, связанные с территориальной целостностью нашей страны. ООН, его Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Европейский Союз, Парламентская Ассамблея Совета Европы, НАТО и другие организации приняли резолюции. То есть, это – правовая плоскость, картина, полностью укрепляющая нашу позицию.

Что касается исторической справедливости, то считаю, что на Мюнхенской конференции по безопасности было достаточно заявлений об этом. Я слышал, что после моего выступления в Армении зубрят Кюрекчайский мирный договор. Очень хорошо, пусть зубрят, чтобы хорошо знали историю и не обманывали себя и международную общественность, потому что в Кюрекчайском мирном договоре нет ни слова об армянском народе. Этот договор был подписан с одной стороны Ибрагим ханом, а с другой – российским генералом. Ибрагим хан Карабахский и Шушинский – именно эти эпитеты и слова были сказаны о его должности. Так что эта историческая правда, конечно, была неожиданной для руководства Армении, они, наверное, не знали этой истории. Потому что они столько обманывали друг друга, столько лгали, что порой верят в эту ложь. Одно дело, когда премьер-министр Армении на какой-то площади в Армении говорит неправду, совсем другое, когда он без стыда и совести лжет на международном мероприятии. Он арменизировал царя, который не имеет никакого отношения к армянскому народу. Это – абсолютная ложь. "Карабах - это Армения" - очередная ложь. По этому вопросу был дан достаточно веский ответ. Ложь, связанная с происходившими в Армении событиями.

Это – одна сторона вопроса. Что касается заявления Минской группы, то мы ожидаем от них других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их. Премьер-министр Армении говорит: "Карабах – это Армения". Я отвечаю на это, причем как следует. Но почему Минская группа не отвечает на это? Почему не отвечает, что это выражение по существу полностью нарушает суть переговоров, сформированных Минской группой, фактически делает их бессмысленными. Сопредседатели Минской группы отреагировали на это адекватно? Нет! Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с вымышленными, фиктивными "лидерами" пресловутого Нагорного Карабаха. На это дается адекватный ответ? Нет. Дается некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности. Кем предпринимаются эти шаги? Арменией. Мы привержены формату переговоров, берем за основу их суть. Конечно, далеко не все нас в ней устраивает. Но мы сказали, что нас устраивает и что не устраивает. А что делает Армения? Заявляя "Карабах – это Армения", полностью перечеркивает суть переговоров. Мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными. То есть, на это должна быть адекватная реакция или нет?! Фиктивный президент надуманной Нагорно-карабахской республики, не избранный в результате фиктивных выборов, проводит в Шуше церемонию инаугурации. На это дается адекватный ответ? Ведь это открытая провокация. До сих пор никем не признанный криминальный нагорно-карабахский режим провел несколько "выборов", торжества в Шуше. Почему на это нет адекватной реакции? Почему не говорится о том, что это – провокация, за которую Армения будет нести ответственность. Об этом говорю я. Но должны говорить они, если хотят, чтобы вопрос был разрешен мирным путем. Каков основной тезис их заявления – военный вариант невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! Вы выше Устава ООН?! В таком случае скажите: мы, сопредседатели Минской группы, считаем, что тезис, отраженный в Уставе ООН, - ошибочный. Ведь всему есть предел. Поэтому мы ожидаем от них более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений. Армения проводит незаконное заселение на оккупированных землях. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Членам наших делегаций во всех международных организациях дано указание: этот вопрос должен стать вопросом номер один в их повестке дня. Выступают сопредседатели Минской группы с заявлением по данному вопросу или нет?! Последняя миссия ОБСЕ по изучению фактов побывала на оккупированных землях 10 лет назад. Прошло десять лет. В последние несколько лет мы настойчиво говорим им, что должна быть направлена новая миссия. За эти 10 лет Армения привезла туда армян из Сирии и других мест и насильно удерживает их там, меняет исторические названия наших городов, строит на оккупированных землях церкви. То есть, завтра скажет, что это – армянская земля. Мы неоднократно говорили им. Есть реакция? Нет! Неужели за 10 лет нельзя было направить миссию по изучению фактов? Не хотят. Что они увидят, приехав туда?! Увидят, что идет заселение. Но 10 лет назад они отразили это в своем докладе. Наверное, сейчас не хотят отражать. Минская группа выступала с заявлением об этом? Нет! Знаете, мы сейчас проявляем терпение и стараемся быть конструктивными. Но сегодня переговорный процесс практически не идет. Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения. Это просто показывает, что Минская группа как бы действует. Но сколько можно? Быть действующим означает действовать. Я говорил, что мы не будет проводить переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу. Сейчас они придумали выражение "субстантивные переговоры". Они сами придумали это выражение, его суть понятна – да, не меняя формата переговоров по существу и не дополняя имеющийся на столе предмет переговоров. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров. Именно этого мы ожидаем от Минской группы и твердо стоим на своей позиции. Справедливость на нашей стороне. Мы доказали нашу правоту как на международных аренах, так и на поле боя, и пусть никто не забывает об апрельских боях.

- Большое спасибо, господин Президент. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что уделили нам время.

-Спасибо. Благодарю вас.