Арзу Нагиев: Текст Кюрекчайского мирного договора есть повсюду, в нем даже не упоминаются армяне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армяне часто пытаются связать свою историю с древними временами.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев сказал в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает во вторник Trend.

По его словам, армяне издавна пытаются доказать, что якобы в 1800 годах существовало государство под названием "Армения". Они даже назначили вознаграждение историкам, которые изучат и докажут это: "Во вчерашнем выступлении Президент Ильхам Алиев затронул очень важный вопрос. С текстом Кюрекчайского мирного договора можно ознакомиться везде, но там не упоминаются армяне. Этот договор был подписан с одной стороны Ибрагим ханом, а с другой – российским генералом. Ибрагим хан Карабахский и Шушинский – именно эти эпитеты и слова были сказаны о его должности. Так что эта историческая правда".

Нагиев добавил, что навязывая эту историю своим гражданам, армяне вновь пытаются фальсифицировать историю, доказать свое несуществующее прошлое.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)