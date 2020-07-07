Состоялась встреча представленных в парламенте политических партий Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня для проведения широких обсуждений между политическими партиями Азербайджана председатели и руководители политических партий, представленных в Милли Меджлисе, провели встречу в формате видеоконференции, в которой принял участие завотделом по связям с политическим партиям и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента.

Открывая вступительным словом встречу, проведенную на тему "Период пандемии и новые вызовы", председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что на мероприятии, посвященном крайне актуальной теме, будет обсуждаться деятельность политических партий, являющихся одним из основных элементов политической системы на фоне новых вызовов, возникших в период пандемии. Она добавила, что, несмотря на трудности, вызванные глобальной пандемией Милли Меджлис постарался справиться с возложенными на него задачами: в ходе весенней сессии было проведено 12 заседаний, принято 123 закона и решений, в том числе, два конституционного закона. На заседаниях Милли Меджлиса были заслушаны отчеты и доклады Кабмина, Счетной палаты, Уполномоченной по правам человека, органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, и Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. За время проведения внеочередной сессии, завершившейся 30 июня, было проведено восемь заседаний, принято 35 законов и решений.

Председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что парламент полностью отражает весь спектр основных политических сил, течений и мнений, существующих в обществе, служит укреплению сферы сотрудничества вокруг политического диалога, национальных вопросов и вопросов государственности, созданию на здоровой почве политических отношений в Азербайджане.

Заведующий отделом Администрации Президента Адалат Велиев отметил, что Президентом Азербайджана проведены многосторонние реформы, охватывающие все направления государственного управления, приняты широкомасштабные меры для дальнейшего укрепления страны и удержания высокой позиции в мировом сообществе, дальнейшего повышения благосостояния народа.

Он также подчеркнул неоспоримые заслуги Первого вице-президента Азербайджана.Мехрибан Алиевой в осуществлении государственных программ различного характера, охватывающих все уровни общества.

Касаясь коренных структурных и кадровых реформ, Адалат Велиев отметил, что впервые в Администрации Президента создание специального структурного подразделения вытекает из значения, придаваемого руководством страны работе по систематической работе с политическими партиями, налаживанию здорового сотрудничества, а также организации большей регулярности связей с Милли Меджлисом.

Он отметил, что по инициативе и воле Президента страны в Азербайджане уже начался новый этап политических реформ, формируется новая конфигурация политической системы, которая опирается на развитие отношений власти с оппозицией посредством обсуждений.

Подчеркнув, что перечисленные меры направлены на укрепление политической системы в стране, политических отношений на здоровой основе и на развитие многопартийной системы.

Велиев также обратил внимание собеседников на прогрессивные новшества парламентских выборов 9 февраля, а также в составе Милли Меджлиса VI созыва.

Он отметил, что среди приоритетов политики главы государства в период пандемии обеспечение здоровья людей и их социальной защиты, принятие всех необходимых превентивных мер, выделение десятков больниц для бесплатного лечения больных, а также строительство, ввод в эксплуатацию 10 современных больниц модульного типа. В короткие сроки начат выпуск необходимых медицинских принадлежностей в стране, а также оказана поддержка на сумму более 3,5 миллиарда манатов для решения проблем экономической стабильности и занятости. Было отмечено, что у более чем 900 тысяч работников были сохранены заработные платы в полном объеме, а по негосударственному сектору значительная часть заработной платы 690 тысячам работников выплачена государством, при этом 600 тысяч малоимущих, безработных и неофициально работающих граждан обеспечены средствами в соответствии с прожиточным минимумом.

Велиев отметил, что в рамках принятых мер по инициативе главы государства был учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, носящий как символический смысл, так и демонстрирующий солидарность азербайджанского общества, что и Президент страны, и Первый вице-президент оказали Фонду особую поддержку пожертвовав в него средства в размере своих годовых зарплат.

Было подчеркнуто, что оказание помощи нуждающимся через Фонд Гейдара Алиева непосредственно по инициативе и под руководством Мехрибан Алиевой в эти трудные дни является ярким примером гуманизма и национальной солидарности.

Велиев также отметил, что Азербайджан, который Всемирная организация здравоохранения считает образцом в деле борьбы с пандемией, также выделил добровольные международные пожертвования, более 30 государствам была оказана гуманитарная помощь. Вместе с тем было отмечено, что в то время, 150 стран обращаются за кредитами, Азербайджан не нуждается в этом благодаря своей устойчивой экономике. Было подчеркнуто, что в этот период Азербайджан, демонстрируя качества глобального лидерства, выступил в качестве инициатора встреч авторитетных международных организаций на высоком уровне.

Касаясь того, что одним из приоритетных направлений проводимых в Азербайджане реформ является борьба с коррупцией в условиях пандемии, представитель Администрации Президента также рассказал о мерах, осуществляемых Службой государственной безопасности с высоким профессионализмом.

Он также подчеркнул, что в период пандемии абсолютное большинство политических партий в стране поддерживают политику главы государства, в Азербайджане наблюдается невиданное ранее сближение власти и оппозиции во имя национальных интересов, в политической среде страны складываются условия для здорового сотрудничества.