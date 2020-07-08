Президент Ильхам Алиев позвонил генсеку ООН
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу.
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