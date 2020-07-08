Министр обороны Азербайджана посетил передовые подразделения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны - генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Ниджамеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Доводя до сведения военнослужащих требования, изложенные в недавних выступлениях Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны поручил руководствоваться этими требованиями в ежедневной служебной деятельности.

Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны произвел наблюдение за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр ознакомил личный состав с предстоящими задачами.

Ознакомившись с условиями, созданными в подразделениях, министр встретился с военнослужащими, и подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения их социально-бытовых условий, постоянно продолжаются благодаря вниманию и заботе нашего государства.

(Текст: Кямаля Сеидова.)