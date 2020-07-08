Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2019 год.

В распоряжении говорится, что утверждается исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2019 год, доходы утверждены в размере 19 030 612,8 тысячи манатов, расходы - в 11 588 603,5 тысячи манатов, или на уровне 123,2 процента по доходам в отношении к предусмотренным в бюджете Фонда на 2019 год, и 99,9 процента - по расходам.

С соответствующей таблицей можно ознакомится ниже: