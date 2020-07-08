Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год (версия 2)
(Первая версия в 16:58)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2019 год.
В распоряжении говорится, что утверждается исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2019 год, доходы утверждены в размере 19 030 612,8 тысячи манатов, расходы - в 11 588 603,5 тысячи манатов, или на уровне 123,2 процента по доходам в отношении к предусмотренным в бюджете Фонда на 2019 год, и 99,9 процента - по расходам.
С соответствующей таблицей можно ознакомится ниже:
|
№
|
Показатели
|
тыс.манатов
|
Доходы, всего:
|
19 030 612,8
|
в том числе:
|
1.
|
Чистая прибыль от продажи углеводородов, приходящаяся на долю Азербайджанской Республики (за исключением расходов по транспортировке углеводородов, банковского, таможенного оформления, независимого контроля, маркетинговых и страховых расходов, а также доходов от инвестиций или участия в проектах, инвестора, пайщика или партнера Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики)
|
14 614 708,6
|
2.
|
Выплаты инвесторам за использование поакровой площади в связи с разработкой запасов углеводородов
|
4 692,0
|
3.
|
Доходы от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики
|
18 937,7
|
4.
|
Доходы от размещения и управления валютными активами Государственного нефтяного фонда
|
3 625 923,3
|
5.
|
Бонусы, выплачиваемые инвесторами в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений
|
766 351,2
|
Расходы, всего:
|
11 588 603,5
|
в том числе:
|
1.
|
Финансирование ряда мероприятий по социально-бытовым и вопросам размещения вынужденных переселенцев
|
199 998,6
|
2.
|
Верхний предел трансферта в госбюджет Азербайджанской Республики на 2019 год
|
11 364 300,0
|
3.
|
Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики
|
24 304,9