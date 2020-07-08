Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершены учения, проведенные на различных полигонах и в учебных центрах воинских объединений в прифронтовой зоне.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, личный состав и бронетехника, выполнившие боевые задачи в рамках учений, возвращаются из районов оперативного назначения в пункты постоянной дислокации.

Следует отметить, что в соответствии с планом боевой подготовки в последние дни на различных направлениях проводились интенсивные учения и тренировки с привлечением соответствующих воинских частей.

Согласно приказу министра обороны планируется регулярно проводить подобные военные учения и тренировки с целью повышения боеспособности войск.