Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершены учения, проведенные на различных полигонах и в учебных центрах воинских объединений в прифронтовой зоне.
Как сообщили Trend в министерстве обороны, личный состав и бронетехника, выполнившие боевые задачи в рамках учений, возвращаются из районов оперативного назначения в пункты постоянной дислокации.
Следует отметить, что в соответствии с планом боевой подготовки в последние дни на различных направлениях проводились интенсивные учения и тренировки с привлечением соответствующих воинских частей.
Согласно приказу министра обороны планируется регулярно проводить подобные военные учения и тренировки с целью повышения боеспособности войск.
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Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО)
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