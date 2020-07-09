Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 июля принял участие в открытии реконструированной 110/35/10-киловольтной подстанции «8-й км» Открытого акционерного общества «Азерэнержи» в Низаминском районе Баку.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию карабахского конфликта проводились по существу
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции (ФОТО)