Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию карабахского конфликта проводились по существу
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта проводились по существу.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию карабахского конфликта проводились по существу
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции (ФОТО)