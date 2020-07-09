Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию карабахского конфликта проводились по существу

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта проводились по существу.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.