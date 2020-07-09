Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию карабахского конфликта проводились по существу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана всегда выступает за то, чтобы переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта проводились по существу.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что отвечая на вопросы местных СМИ, Президент Ильхам Алиев в очередной раз, ясно, приводя конкретные факты, разоблачил захватническую политику Армении, в которой господствует нацистская идеология, фальшивую "демократию" этой страны, которая нарушает фундаментальные права более одного миллиона человек, лишившихся своих домов в результате захвата международно признанных территорий соседнего государства, а также режим диктатуры, установленный нынешней властью:

«МИД Армении обвиняет Азербайджан в том, что он представляет Армению в образе «устраивающего врага». В связи с этим, прежде всего, следует отметить, что Армения, около 30 лет держит под оккупацией территории Азербайджана, своей захватнической политикой, которую осуждает весь мир, она уже давно обрела образ врага. Кроме того, потерпевшая крах политика нынешнего руководства Армении внутри страны и оккупационная внешняя политика, наглядно демонстрирует, что она настроена враждебно в отношении настоящего и будущего своего собственного народа.

Выступив против инициативы Президента Азербайджана о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с глобальной пандемией, нынешнее руководство Армении продемонстрировало свое истинное лицо. Выступая против инициативы, служащей интересам всего мира из-за того, что она выдвинута Азербайджаном, Армения ставит под серьезное сомнение призыв о «подготовке населения к миру». Что касается попыток обвинить Азербайджан во враждебных заявлениях, то страна-агрессор Армения, обостряющая ситуацию своими незаконными и провокационными действиями, всегда получала и будет получать достойный ответ от руководства Азербайджана. Говоря об интересах народов Азербайджана и Армении, руководство Армении должно наконец понять, что обеспечение устойчивого мира, безопасности и благополучия в регионе в интересах обоих народов возможно лишь после вывода захватнических сил Армении с оккупированных территорий в Нагорном Карабахе и прилегающих районов Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН и возвращения в свои дома вынужденных переселенцев», - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она отметила, что МИД Азербайджана всегда выступал за проведение переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта по существу и для скорейшего урегулирования конфликта требовал от сопредседателей Минской группы ОБСЕ демонстрировать решительную позицию, которая заключается в том, что агрессором является Армения, а подвергшимся агрессии - Азербайджан: «Позиция Азербайджана в этом вопросе неизменна, и носит принципиальный характер».

Напомним, что что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)