Утвержден список лицензий, получение которых не требуется для осуществления соответствующих работ по направлениям деятельности Госагентства автомобильных дорог Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении списка лицензий, получение которых не требуется для осуществления соответствующих работ по направлениям деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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Утвержден список лицензий, получение которых не требуется для осуществления соответствующих работ по направлениям деятельности Госагентства автомобильных дорог Азербайджана
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