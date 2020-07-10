Состоялась двусторонняя встреча между парламентариями Мексики и Азербайджана

Девятого июля, в формате видео-конференции, состоялась встреча между законодательными органами Мексики и Азербайджана. По инициативе руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Мексика Милли Меджлиса Жали Алиевой, прошла встреча с главой межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан Палаты Депутатов Конгресса Мексики Агустином Гарсия Рубио. На встрече также присутствовали посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов, а также сотрудники Посольств обеих стран.

Встреча представила широкие возможности для анализа нынешнего состояния двусторонних отношений и перспектив развития в многочисленных сферах, включая политику, экономику, научно-техническое сотрудничество и гуманитарный сектор. Представители законодательных органов Мексики и Азербайджана выразили свой интерес в продвижении укрепления межпарламентских связей. В этой связи, стороны согласовали проведение собраний обеих межпарламентских групп в более широком формате, с целью участия всех членов двух групп. Участники встречи отметили роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних отношений.

Со своей стороны, посол Мексики Родриго Лабардини представил панораму двусторонних отношений, в частности торгово-экономических связей, рассматривая их как один из столпов плодотворного сотрудничества. Дипломат проинформировал о среднем годовом показателе двусторонней торговли в период 1995-2014 гг. – 2.2 млн. долларов США. Только в течении последних пяти лет данный показатель увеличился в более, чем 12 раз, составляя 28.2 млн. долларов США (2015-2019). Посол отметил, что в 2019-ом году был зарегистрирован рекордный годовой показатель - 52.4 млн. долларов.

Также, стороны отметили поддержку Мексики, оказанную инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, касательно проведения в виртуальном формате специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной солидарности и глобальному сотрудничесву в борьбе с пандемией COVID-19.

В конце встречи, руководители межпарламентских групп - депутат Жаля Алиева и депутат Агустин Гарсия Рубио - обменялись поздравлениями по случаю приступления к работе по сотрудничеству между двумя парламентами и отметили важность продолжения усилий для достижения большего сближения между обоими народами.