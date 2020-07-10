Начальнику Консульского управления МИД Азербайджана Фаигу Багирову предъявлены обвинения (версия 2)

(Первая версия в 17:05)

БАКУ /Trend - Задержан экс-посол Азербайджана в Турции, начальник Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров, сообщает в пятницу Trend.

В отношении Фаига Багирова в Сабаильский районный суд поступило представление.

Ему предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что несколько дней назад Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в МИД Азербайджана.

По уголовному делу, в ведении СГБ, были осуществлены следственно-оперативные мероприятия в МИД, задержаны председатель Тендерной комиссии МИД Фархад Молла-заде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)