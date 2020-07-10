По инициативе Президента Ильхама Алиева приступает к работе специальная сессия ООН - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 17:41)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева приступает к работе специальная сессия ООН .

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что ООН провела всего 30 специальных сессий, и эта специальная сессия проводится по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что меры, осуществляемые Азербайджаном по борьбе с пандемией, высоко оцениваются зарубежными коллегами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)