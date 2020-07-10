Хикмет Гаджиев: В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, планируется доставка на родину граждан Азербайджана в количестве 250 человек, находящихся на границе Азербайджана с Россией, а также граждан из Ирана, Турции и других стран. Гаджиев добавил, что из Грузии сухим путем будут привезены в Азербайджан примерно 200 наших соотечественников.

Также, по его словам, на неделе будут доставлены граждане из Будапешта в Баку, главным образом студенты, обучающиеся в Венгрии. Кроме этого, планируется возвращение граждан в Баку рейсами из Ташкента, Москвы, Екатеринбурга и Дохи.