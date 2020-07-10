Лавров: Начинается проработка инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым спецсессии ГА ООН

БАКУ /Trend/ - Проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Движения неприсоединения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу начинается в ООН 10 июля.

Как передает Trend, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на международном научно-практическом форуме "Примаковские чтения".

"Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения - а его в этом году возглавляет Азербайджан - будет созвана специальная сессия Генеральной ассамблеи по тематике COVID-19, но она состоится чуть позже. Сегодня, 10 июля, только начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов, поэтому сегодня будут обсуждаться только процедурные моменты, а сама дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена", - отметил глава МИД РФ.