Арестован еще один сотрудник Консульского управления МИД Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Арестован сотрудник Консульского управления МИД Азербайджана Ильгар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что ранее также был задержан экс-посол Азербайджана в Турции, начальник Консульского управления МИД Азербайджана Фаиг Багиров. Ему предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что несколько дней назад Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в МИД Азербайджана. По уголовному делу, в ведении СГБ, были осуществлены следственно-оперативные мероприятия в МИД, задержаны председатель Тендерной комиссии МИД Фархад Молла-заде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.