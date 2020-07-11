Хикмет Гаджиев: Азербайджан на глобальном уровне продолжает последовательную борьбу с пандемией коронавируса (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в мире не является удовлетворительной. Азербайджан продолжает свои последовательные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса на национальном, региональном, а также на глобальном уровнях.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева начинается специальное заседание ООН. Он подчеркнул, что в истории ООН было проведено всего 30 специальных сессий.

По его словам, меры Азербайджана по борьбе с эпидемией высоко оцениваются зарубежными коллегами.

Х.Гаджиев также сообщил, для поддержки борьбы с пандемией в Азербайджан прибудет делегация врачей из Кубы. Он отметил, что Куба имеет богатый опыт борьбы с эпидемией, и опыт Кубы в борьбе с вирусом Эбола высоко ценится в мире.