Гражданам Азербайджана рекомендуется повременить с поездками за рубеж (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Гражданам Азербайджана рекомендуется повременить с поездками за рубеж, если в этом нет медицинской или другой потребности.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Х.Гаджиев сказал, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом может измениться в любое время, и строгие карантинные правила, введенные странами, могут поставить наших граждан в сложную ситуацию:

"В этом случае для наших граждан может возникнуть трудность при возвращение в страну. Поэтому лучше воздержаться от поездок за границу, если в этом нет особой необходимости".