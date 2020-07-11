Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии (версия 2)

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Убежден, что основанные на добрых традициях азербайджано-монгольские отношения и впредь будут успешно продолжаться как в двусторонней, так и в международной плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и процветания.", - говорится в письме главы государства.