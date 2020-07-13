Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву – Айдын Гулиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву.

Об этом в понедельник сказал Trend Айдын Гулиев - главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Он отметил, что вместо того, чтобы освободить оккупированные азербайджанские территории, Армения прибегает к провокациям, и это уже начинает приобретать систематический характер: «Эта страна в очередной раз показывает, что не заинтересована в урегулировании конфликта и хочет сохранить статус-кво. Ответственность за совершаемые на границах Азербайджана провокации полностью лежит на Армении. Нынешняя власть Армении явно показывает, что не намеревается вносить вклад в региональный мир".

Эксперт отметил, что последние провокации на границе с Азербайджаном Армения совершает, вернее, вынуждена совершать, в условии очень неблагоприятных для нее внутренних и международных отношений: «Из-за неудач в борьбе с коронавирусом и ухудшающимися социально-экономическими условиями в стране популярность «революционера» Пашиняна и его власти на грани краха. Основные политические силы страны объединяются против его. Ради того, чтобы отвести внимание общественности от очень трудной для него ситуации, существующий режим заинтересован в совершении провокаций на границе. Нынешние международные отношения все больше не устраивают Армению. Захватническая сущность фашисткой диктатуры армянского государства все яснее раскрывается для мирового сообщества.

Последняя провокация, совершенная Арменией на границе с Азербайджаном - вынужденная и неудачная ответная реакция режима Пашиняна на давление, оказываемое на него внутри страны и в международном масштабе. Он прекрасно понимает, что если он не перенаправит внимание армянской общественности в другое русло, его ситуация еще более усугубится. Нет никаких сомнений в том, что провокациями на границе действующий режим Армении хочет привлечь военно-политические организации, в которых он состоит, к решению нагорно-карабахского конфликта. Однако, анализ показывает, что усилия Армении привлечь своих военно-политических партнеров к конфликту приведут к очередной неудаче».

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы прапорщик Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии - рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )