СМИ Египта опубликовали обращение посольства Азербайджана в связи с провокацией Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Египетские издания "Youm7", "Aldiplomasy" и информационное агентство "Asiyaelyoum" опубликовали обращение посольства Азербайджана в этой стране в связи с провокацией, совершенной накануне вооруженными силами Армении в Товузском направлении, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, использовав артиллерийские установки, подвергли обстрелу азербайджанские позиции.

В обращении, в котором со ссылкой на информацию министерства обороны Азербайджана подчеркивается, что ответным огнем ВС Азербайджана противник был отброшен, выражается соболезнование погибшим военнослужащим, ставшими шехидами.

В обращении к общественности Египта предоставлена информация об истории и причинах армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Сообщается, что причиной конфликта, продолжающегося с 1988 года, являются территориальные претензии Армении против Азербайджана.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )