МИД Ирана выразил сожаление в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Иран выражает сожаление в связи с вооруженным противостоянием, произошедшим между Азербайджаном и Арменией, и гибелью азербайджанских военнослужащих.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусеви, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, Иран призывает стороны к сдержанности и решению всех вопросов, в том числе и урегулирование нагорно-карабахского конфликта, путем переговоров: "Иран и в этот раз и неоднократно до этого выражал и выражает готовность оказать посредничество в мирном урегулировании конфликта".

Мусеви добавил, что осуществляются усилия по поиску двусторонних механизмов и продолжению сотрудничества с соседними странами.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )