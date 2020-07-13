Президент Ильхам Алиев: Господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям

БАКУ /Trend/ - Господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

"Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной. В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время регулярно приводимые Азербайджаном с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет армянскую пропаганду.

"Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Это тоже подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой «Нагорно-Карабахской республике» пресловутые «выборы» не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям.

"С другой стороны, не секрет, что Армения уже долгое время в своих действиях, связанных с конфликтом, приводя в пример, в частности, армяно-азербайджанскую государственную границу, пытается сформировать такое мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении. Это ложь. Все атаки совершаются Арменией, есть достаточно много документов, видео- и фотодокументов, подтверждающих это. Азербайджан просто адекватно отвечает на все провокации. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ. Поэтому Армения, используя все возможности, в том числе выдумывая фальшивые данные, делает все возможное, чтобы привлечь к государственной границе особое внимание. Вчерашняя военная провокация – очередное проявление этой грязной политики", - добавил Президент Ильхам Алиев.