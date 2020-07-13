Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны (версия 2)

(Первая версия в 11:53)

БАКУ /Trend/ - Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается не только отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны, но и демонстрирует открытое продолжение Арменией захватнической политики

Об этом в понедельник сказал Trend доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

Он подчеркнул, что вызывает горькое сожаление тот факт, что агрессор закрывает глаза на социально-экономический и демографический кризис в Армении, события, происходящие там в последние годы, в частности, применение силы в отношении людей, кровопролитие, арест людей без решения суда, захват Общественного телевидения свидетельствуют о нестабильности и хаосе: «Политические организации, являющиеся альтернативой действующей власти в Армении, постоянно находятся под давлением, их активисты арестовываются, медиа и НПО, критикующие позицию правительства, закрываются, активных журналистов и представителей гражданского общества задерживают. С этой точки зрения становится совершенно очевидно, что совершив провокационный акт на границе, руководство Армении пытается отвлечь общественное внимание от внутренних процессов в стране».

Он добавил, что под предлогом переговоров Армения занимается имитацией: «Минская группа ОБСЕ должна назвать агрессора тем, кто он есть, потребовать от него выполнения соответствующих резолюций СБ ООН. В противном случае, их независимое посредничество вызывает сомнение».

Эльчин Ахмедов напомнил, что Президент Ильхам всегда заявляет о том, что на азербайджанской земле никогда не будет создано второе армянское государство, все оккупированные территории будут освобождены. Граждане Азербайджана должны вернуться на земли своих предков. Глава государства в последнее время, разоблачая захватническую политику Армении, неоднократно заявлял на международных платформах о том, что агрессор проводит фашистскую идеологию и на государственном уровне поддерживает терроризм».

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)