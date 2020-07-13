Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 13 июля состоялось заседание Совета безопасности.
Как сообщает в понедельник Trend,
глава государства выступил на заседании.
Затем заседание Совета безопасности продолжилось в закрытом режиме.
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