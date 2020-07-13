Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Политика 13 июля 2020 15:27 (UTC+04:00)
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Первая версия в 12:33 .

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 13 июля состоялось заседание Совета безопасности.

Как сообщает в понедельник Trend, глава государства выступил на заседании.

Выступление
Президента Ильхама Алиева

-Вчера днем Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на государственной границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления нашим военнослужащим, получившим ранения.

Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю.

Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается. Вчера я связался со всеми соответствующими структурами, командующими. Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села. Эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти. Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы. Это еще раз подтвердили сокрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью. Мы отомстили за наших погибших военнослужащих,их кровь не оставалась и не останется на земле.

Эти грязные дйствия - проявление их агрессивной политики. Объяснить эту политику логикой невозможно, потому что она крайне противоречива и является источником большой опасности для Армении. Потому что, я неоднократно говорил, хочу сказать еще раз, Азербайджан никогда не смирится с тем, чтобы его земли оставались под оккупацией, не смирится с оккупацией и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

Международным организациям направлены соответствующие обращения, и как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим военных представителей зарубежных стран на эту территорию, чтобы они своими глазами увидели ситуацию. Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации. Наше дело – правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции.

Как вам известно, внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной. В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом. В то же время регулярно приводимые нами с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет их пропаганду. Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Это тоже подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой «Нагорно-Карабахской республике» пресловутые «выборы» не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Поэтому господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям. С другой стороны, не секрет, что Армения уже долгое время в своих действиях, связанных с конфликтом, приводя в пример, в частности, армяно-азербайджанскую государственную границу, пытается сформировать такое мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении. Это ложь. Все атаки совершаются Арменией, есть достаточно много документов, видео- и фотодокументов, подтверждающих это. Азербайджан просто адекватно отвечает на все провокации. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ. Поэтому Армения, используя все возможности, в том числе выдумывая фальшивые данные, делает все возможное, чтобы привлечь к государственной границе особое внимание. Вчерашняя военная провокация – очередное проявление этой грязной политики.

Считаю, что еще одна причина данной провокации заключается в том, что в последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения выступила против нее и вновь опозорилась, еще раз изолировала себя от мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она вновь привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против.

Поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене. Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное «процветание» - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и,еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. Именно в результате этого погибли наши военнослужащие. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту. Они сделали это, еще раз продемонстрировав свою грязную и коварную сущность.

Еще раз хочу сказать: вчера и этой ночью врагу был дан адекватный ответ. Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих. Кровь наших военнослужащих, шехидов не оставалась и не останется на земле. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу на его место.

Затем заседание Совета Безопасности продолжилось в закрытом режиме.

Выступление
Президента Ильхама Алиева

-Вчера днем Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на государственной границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления нашим военнослужащим, получившим ранения.

Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю.

Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается. Вчера я связался со всеми соответствующими структурами, командующими. Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты. С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села. Эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти. Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы. Это еще раз подтвердили сокрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью. Мы отомстили за наших погибших военнослужащих,их кровь не оставалась и не останется на земле.

Эти грязные дйствия - проявление их агрессивной политики. Объяснить эту политику логикой невозможно, потому что она крайне противоречива и является источником большой опасности для Армении. Потому что, я неоднократно говорил, хочу сказать еще раз, Азербайджан никогда не смирится с тем, чтобы его земли оставались под оккупацией, не смирится с оккупацией и сделает все возможное, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

Международным организациям направлены соответствующие обращения, и как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим военных представителей зарубежных стран на эту территорию, чтобы они своими глазами увидели ситуацию. Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации. Наше дело – правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции.

Как вам известно, внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной. В частности, наша успешная деятельность в рамках международных организаций, заявления, постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержка территориальной целостности нашей страны, конечно, нанесли очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом. В то же время регулярно приводимые нами с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, конечно, полностью сводят на нет их пропаганду. Уже весь мир знает о том, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, это подтверждается множеством документов, которые мы в настоящее время доводим до широкой международной общественности. Одновременно весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Это тоже подтверждается достаточно большим количеством международных документов и заявлений. В том числе проведенные недавно в так называемой «Нагорно-Карабахской республике» пресловутые «выборы» не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Поэтому господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке побудили их к этим грязным деяниям. С другой стороны, не секрет, что Армения уже долгое время в своих действиях, связанных с конфликтом, приводя в пример, в частности, армяно-азербайджанскую государственную границу, пытается сформировать такое мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении. Это ложь. Все атаки совершаются Арменией, есть достаточно много документов, видео- и фотодокументов, подтверждающих это. Азербайджан просто адекватно отвечает на все провокации. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ. Поэтому Армения, используя все возможности, в том числе выдумывая фальшивые данные, делает все возможное, чтобы привлечь к государственной границе особое внимание. Вчерашняя военная провокация – очередное проявление этой грязной политики.

Считаю, что еще одна причина данной провокации заключается в том, что в последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения выступила против нее и вновь опозорилась, еще раз изолировала себя от мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она вновь привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против.

Поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене. Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное «процветание» - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и,еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. Именно в результате этого погибли наши военнослужащие. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту. Они сделали это, еще раз продемонстрировав свою грязную и коварную сущность.

Еще раз хочу сказать: вчера и этой ночью врагу был дан адекватный ответ. Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих. Кровь наших военнослужащих, шехидов не оставалась и не останется на земле. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу на его место.

Затем заседание Совета Безопасности продолжилось в закрытом режиме.

Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
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