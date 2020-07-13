Сергей Лавров призвал к проявлению сдержанности на армяно-азербайджанской границе

БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров призвал к немедленному прекращению огня и проявлению сдержанности на армяно-азербайджанской границе, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, 13 июля состоялись телефонные разговоры Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности», - говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, он был отброшен, неся потери.

(Автор: Ляман Зейналова.)