Минобороны: Азербайджанская сторона не обстреливает мирное население и гражданские населенные пункты

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона не обстреливает мирное население и гражданские населенные пункты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказали в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Глава пресс-службы министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что армия Азербайджана якобы обстреляла село Чинари из 82-мм и 120-мм минометов, в результате чего один из снарядов попал в жилой дом и есть раненные. Данная информация категорически не соответствует действительности. Азербайджанская сторона не обстреливает мирное население и гражданские населенные пункты", - сказали в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)