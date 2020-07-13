БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана распространил информацию в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили в понедельник Trend в Совете, нарушение режима прекращения огня с армянской стороны в ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, и продолжительный характер боевых действий приковали внимание СМИ Азербайджана.

"Ведущие азербайджанские СМИ которые формируют общественное мнение предпочитают распространять официальную информацию, основанную на реальных фактах.

К сожалению, некоторые СМИ спекулируют информациями о ситуации на линии фронта. Соощается о том, что Национальной армия якобы несет большие потери, что абсолютно не соответствует действительности. Также наблюдаются попытки внушить людям отчаяние, недоверие к нашему государству и армии, ставя под сомнение атмосферу порядка и безопасности в стране.

Совет печати призывает всех СМИ, юридических и физических лиц, занимающихся журналистской деятельностью, учесть серьезность ситуации. В этой связи ссылка на официальные источники обязательна.

Журналисты являются носителями общественного мнения, и поскольку у них достаточно подписчиков в социальных сетях, распространяемая ими информация воспринимается в обществе, как точная.

Каждый представитель медиа должен учитывать этот факт. Наши коллеги должны более ответственно относиться к полученной информации, и в точности передавать ее в массы, не допускать искажения фактов. Ожидания Совета печати Азербайджана заключаются в вышесказанном.

Нужно знать и то, что представители армянских спецслужб через профили в разных социальных сетях распространяют искаженную информацию относительно ситуации на линии фронта.

Порой эта информация распространяется через профили с азербайджанскими именами. Есть также СМИ и журналисты, которые неосознанно и в порыве эмоций ссылаются на эти публикации. В любом случае это указывает на непрофессионализм подобных СМИ. Журналисты должны понимать и это.

Совет печати Азербайджана вновь обращается к СМИ, и призывает журналистов отражать в своих публикациях достоверную информацию полностью соответствующую действительности ", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев)