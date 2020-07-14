Глава комитета: Коварная провокация Армении - заранее продуманный план

БАКУ /Trend - Запаниковавшее в связи укреплением международного авторитета Азербайджана военно-политическое руководство Армении 12 июля 2020 года совершило очередную военную провокацию против Азербайджана. Пограничные позиции азербайджано-армянской границы в Товузском направлении неожиданно подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибло четверо азербайджанских военнослужащих.

Об этом во вторник сказал Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Алиев отметил, что эта коварная провокация Армении является заранее продуманным планом: «Потому что сразу вслед за этой провокацией последовало обращение главы МИД Армении к генсеку ОДКБ. Это показывает, что намерение Армении заключалось в том, чтобы отвлечь мировое сообщество от сущности конфликта и представить Азербайджан как агрессора. Непонятно, почему страны-сопредседатели Минской группы вновь открыто не осуждают эту провокацию Армении.

Такое отношение к агрессору поощряет его на новые провокации, и делает бессмысленным мирные переговоры. Рассмотрим простой факт. Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна служит на территории оккупированного Нагорного Карабаха. Сопредседатели Минской группы никакого отношения к этому не выражают. При этом сам Никол Пашинян, дед которого служил фашистскому режиму, совершить очередную провокацию в отношении Азербайджана. Потому что его никто не останавливает, наоборот, натравливают со стороны.

Глава комитета отметил, что на сегодняшнем заседании Совета безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал точную оценку этим событиям, отметив, что всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной позиции руководства Армении происходят такие инциденты.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. )