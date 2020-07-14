Керим Велиев: В настоящее время бои продолжаются, уничтожена живая сила и техника противника

БАКУ /Trend/ - В настоящее время бои продолжаются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев.

Он отметил, что уничтожаются резервы, живая сила и техника, а также командные пункты противника.

"Уверяю - кровь шехидов, раненых не останется не отомщенной!", - сказал Керим Велиев.

Замминистра добавил, что в ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района шли ожесточенные бои. По его словам в течение двух суток противнику был нанесен колоссальный ущерб, уничтожена живая сила количеством до 100 человек, многочисленная военная техника и важнейшие объекты.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Турал Гараджаев)