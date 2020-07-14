Героически погибли генерал-майор и полковник армии Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района шли ожесточенные бои. По его словам в течение двух суток противнику был нанесен колоссальный урон, уничтожена живая сила количеством до 100 человек, многочисленная военная техника и важнейшие объекты.

Как сообщает во вторник Trend об этом сказал журналистам заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев.

По его словам, в ходе утренних боев героически погибли генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзоев.

"Это свидетельствует о том, что наши генералы и высокопоставленные офицеры не укрываются за солдатами, доблестно выполняют боевые задачи. К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства министерства обороны выражаем соболезнования семьям погибших", - сказал Керим Велиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)