Таджикистан выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Таджикистан выражает крайнюю обеспокоенность в связи с обострением ситуации и вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе, приведшим к человеческим жертвам. Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана

"Призываем стороны проявлять максимальную сдержанность в целях недопущения дальнейшей эскалации сложной ситуации, придерживаться режима прекращения огня.

Выражаем надежду, что Армения и Азербайджан как можно скорее вернутся к использованию политико-дипломатических методов разрешения возникающих вопросов.

Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении.