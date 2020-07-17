Взгляд из Израиля: Необходимы механизмы давления на Армению

БАКУ/Trend/ - Необходимы механизмы давления на Армению для возвращения оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сказал Trend заместитель мэра города Кирьят-Бялик (Израиль) Нюма Рачевский.

Рачевский отметил, что уже около 30 лет 20 процентов территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, и до сих пор международное сообщество не принимает мер для давления на нее.

Говоря о последних событиях на азербайджано-армянской границе, он отметил, что Армения совершила эту провокацию, чтобы отвлечь внимание своей общественности от внутренних проблем страны.

«Мы проведем демонстрацию в поддержку Азербайджана в связи с вероломной атакой вооруженных сил Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе. Армения находятся в тяжелом положении и для того, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем, не только связанных с распространением коронавируса, была совершена эта провокация на границе», - сказал он.

Мэр города Маалот Таршиха Аркадий Померанец - выходец из Баку, сказал Trend, что новости, приходящие из зоны конфликта, отдаются болью в сердце – ведь бывших бакинцев не бывает.

«В Талмуде сказано, что потеря каждой человеческой жизни – это потеря целого мира, а спасение каждой жизни – спасение целого мира. Мы, израильтяне, хорошо знаем цену противостояния, цену войны, и поэтому желаем всем, кто находится на линии огня, в первую очередь, безопасности и здоровья, а также скорейшего наступления перемирия и долгожданного мира. Я хочу пожелать спокойствия и благополучия Азербайджану и процветания моему любимому Баку», - добавил он.