Армения намеренно подорвала переговорный процесс по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Вот уже долгое время премьер-министру Армении Николу Пашиняну неоднократно указывали на неконструктивность заявлений, которые он делал по поводу урегулирования карабахской проблемы, способных подорвать переговорный процесс. Также примечательно, что в армянском информационном пространстве, главным образом в прислуживающем Пашиняну блогерском сообществе, в последнее время раздавались голоса, выражающие сомнения в действенности переговорных механизмов. Такие вбросы, безусловно, были призваны дискредитировать политический диалог. Некоторые эксперты даже отмечали их срежиссированность. Невооруженным глазом было видно, что звучат они слаженно и практически об одном и том же. Сегодня, по прошествии нескольких дней с начала боестолкновений на границе, становится ясно, что армянская провокация готовилась давно.

Безусловно, были и такие, кто надеялся, что руководство Армении, в лице Пашиняна понимает неминуемость коллапса, в результате дальнейшей ее изоляции и полную бесперспективность попытки решения конфликта военным путем. Апрельские бои воочию показали в разы превосходящую боевую и техническую мощь азербайджанских ВС, решимость и бесстрашие наших воинов. То, что Баку, в соответствии с международными обязательствами остается приверженцем мирного урегулирования - последний шанс Еревану договориться по-хорошему, дабы избежать сокрушительного военного поражения.

Если для нас мир - восстановление территориальной целостности, для Армении - спасение от катастрофы и верный путь к экономическому возрождению.

Собственно, в соответствии с современными геополитическими веяниями, некоторыми экспертами, принимались во внимание традиционно экспансионистские настроения в армянском обществе. Не раз было, что Армения пыталась спровоцировать нас на эскалацию конфликта, попутно ослабить так называемую "демократию" в Армении и добиться международного осуждения в наш адрес. И это происходило, как раз, в канун реализации знаковых азербайджанских проектов и событий.

И вот на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян публично признал поражение в недавних боях с ВС Азербайджана. Пашинян, при том, что именно его войска создали напряженность на азербайджано-армянской границе, не постеснялся заявить, что альтернативы мирным переговорам нет. По его словам, "силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам".

Бездушный в своем циничном расчете Пашинян прекрасно отдает себе отчет в том, что его жалкие потуги не стоят и ломаного гроша. Впрочем, армянского премьера, кажется, мало волнует очевидный логический диссонанс его болтовни с реалиями.

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