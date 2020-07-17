МИД Индии: Ситуация на азербайджано-армянской границе угрожает миру в регионе

БАКУ/Trend/ - Ситуация на азербайджано-армянской границе угрожает миру и безопасности в регионе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

«Мы получили тревожные сообщения о перестрелке на границе Азербайджана и Армении 12-13 июля. Индия обеспокоена этой ситуацией, которая угрожает миру и безопасности в регионе. Мы настоятельно призываем стороны сохранять сдержанность и предпринимать все возможные шаги для поддержания мира на границе. Индия считает, что прочное урегулирование конфликта может быть достигнуто только путем дипломатических переговоров. В этой связи мы поддерживаем продолжающиеся усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)