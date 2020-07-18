Минобороны Азербайджана: ВС Армении намеренно скрывают свои огневые точки вблизи гражданских объектов

БАКУ /Trend/ - В целом несмотря на напряженную ситуацию, в ночь с 17 на 18 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы наблюдалось относительное затишье. Режим прекращения огня на передовых позициях изредка нарушался подразделениями вооруженных сил Армении. Попытка активизации противника была решительно пресечена нашими подразделениями.

Об этом в субботу сказал Trend начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, в целях провокации армянские вооруженные силы целенаправленно скрывают свои огневые точки вблизи своих гражданских объектов или за ними.

"Тем не менее, азербайджанская армия наносила удары лишь по военным целям противника. Огневые точки подразделений вооруженных сил Армении, которые преднамеренно атаковали азербайджанские села, гражданское население и гражданские объекты, были подавлены точным огнем наших подразделений", - подчеркнул Вагиф Даргяхлы.

Он сообщил, что в ходе последних боевых действий азербайджанская армия использовала лишь небольшую часть имеющегося вооружения, которое с высокой точностью управляется с помощью современных информационных технологий и обладает разрушительной силой на больших площадях. Но и это ещё не все.

"В представленных видеоматериалах ясно видно, насколько точно наши войска уничтожали позиции, военные объекты, военную технику, живую силу и склады противника в ходе последних боев. Это показатель боеспособности, военного потенциала и профессионализма личного состава армии Азербайджана.

С уверенностью заявляю, что высокий боевой дух личного состава нашей Армии, имеющиеся в арсенале армии современное вооружение и военная техника, предназначенные для ведения боевых действий и обеспечения нашей безопасности, полностью обусловят нашу победу", - подытожил Даргяхлы.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)