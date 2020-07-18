Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.
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