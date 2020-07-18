Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефиг Джаферович отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.
"Уважаемый Президент Алиев.
Прошу Вас передать мои глубокие соболезнования семьям погибших в результате артиллерийской атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы.
Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт своими тяжелыми последствиями создает серьезную угрозу региональному миру.
Надеюсь, что ситуация стабилизируется и будет достигнуто устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в письме.
Содокладчики ПАСЕ призывают возобновить мирные переговоры по карабахскому конфликту в рамках МГ ОБСЕ
Лента новостей
Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией
В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии (ФОТО)
Председатель Клуба друзей Азербайджана в Европарламенте призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры
Депутаты Милли Меджлиса посетили могилы генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО)
Госслужба Азербайджана: Более 23500 граждан зарегистрированы для прохождения службы в армии на добровольной основе
Основной целью продления ужесточенного режима карантина в Азербайджане является предотвращение распространения коронавируса
Производитель алюминиевых профилей в Азербайджане незначительно увеличил производство в текущем году
Минобороны Азербайджана: ВС Армении намеренно скрывают свои огневые точки вблизи гражданских объектов
"Самый древний" армянский нос и "след" в истории человечества – от Деда Мороза до Британии и Краснодара
Семьям военнослужащих, погибших в Товузе, будет предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Будем бдительны: внешний и внутренний враги перешли в атаку - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)