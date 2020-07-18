Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефиг Джаферович отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Уважаемый Президент Алиев.

Прошу Вас передать мои глубокие соболезнования семьям погибших в результате артиллерийской атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы.

Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт своими тяжелыми последствиями создает серьезную угрозу региональному миру.

Надеюсь, что ситуация стабилизируется и будет достигнуто устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в письме.