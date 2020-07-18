В Вене прошла акция в знак протеста военным провокациям Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Австрии городе Вене прошла акция в знак протеста военным провокациям Армении.

Как сообщает в субботу Trend, в акции, организованной Обществом культуры и предпринимателей Azeri-DER перед зданием Венской оперы, принимают участие представители азербайджанской и турецкой диаспоры, известные предприниматели, обучающиеся в этой стране азербайджанские студенты. Держа в руках государственные флаги Азербайджана и Турции, а также плакаты с лозунгами "Конец армянской агрессии!", "Карабах принадлежит Азербайджану!", участники акции исполнили государственный гимн Азербайджана.

Далее выступил руководитель Azeri-DER Ярдым Гюнеш и сообщил, что собравшиеся пытаются донести до мировой общественности голос справедливости Азербайджана и преступления, совершенные против азербайджанского народа Арменией, которая оккупировала исторические земли Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)