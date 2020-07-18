Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:07)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Польша.
Сегодня азербайджано-польские связи успешно развиваются. Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между нашими народами и странами, углубления представляющих взаимный интерес сотрудничества и стратегического партнерства.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного народа Польши", - говорится в письме главы государства.
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