Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный

БАКУ /Trend/ - Армения находится в сложной экономической и политической ситуации и у некоторых горячих голов могла возникнуть мысль, что внутренние конфликты хорошо успокаиваются на фоне внешних угроз и реальных военных действий.

Определенные силы на западе пытаются вбить клин в отношения России и Азербайджана, подтверждением тому стала недавняя провокация на армяно-азербайджанской границе.

Такое мнение высказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития (ИСГР) Дмитрий Солонников, комментируя провокацию Армении на границе с Азербайджаном в товузском направлении.

По оценкам российского политтехнолога, тот факт, что обострение на границе не закончилось в первый же день, говорит о том, что не все так просто, это не случайное происшествие, есть заинтересованные структуры, готовые разжигать конфликт и дальше.

«Думаю они действуют через разные каналы. На мой взгляд, есть несколько вариантов, которые спровоцировали противостояние на границе. Во-первых, Армения находится в сложной экономической и политической ситуации, и у некоторых горячих голов могла возникнуть мысль, что внутренние конфликты хорошо успокаиваются на фоне внешних угроз и реальных военных действий. Сценарий простой и не сейчас придуманный.

На министерской встрече участников ЕАЭС в Минске 17 июля Никол Пашинян сказал, что мирному урегулированию конфликта альтернативы нет, и сейчас это официальная позиция Еревана. Но не все в вооруженных силах Армении и её политическом руководстве, сейчас искренне поддерживают своего премьера, они пытаются играть за его спиной, ставя перед свершившимися фактами. Это важная и очень тревожная составляющая конфликта.

Во-вторых, есть международные силы, играющие на разжигание новой горячей точки на карте мира. Для них, любая война – это деньги и новые возможности. Почему бы не попытаться разжечь тлеющий конфликт еще раз.

И в-третьих, как я уже сказал, это силы, играющие на попытке вбить клин в отношения России и Азербайджана.

Тут играющих сторон много. Это и международные неправительственные фонды и их адепты – прежде всего «соросята», пустившие корни во многих странах. Это и целые государства, мнящие себя глашатаями нового мира. Что же касается позиции России, то необходимо отметить ряд важнейших моментов последних дней.

Что касается позиции Москвы, то российский МИД сразу заявил о необходимости скорейшей нормализации обстановки и активно способствовал этому процессу. Глава МИД России Сергей Лавров провел двусторонние переговоры с азербайджанским и армянским коллегами, недвусмысленно выразив позицию российской стороны. ОДКБ не стала собираться на экстренное заседание, так как инцидент явно не вписывался в сценарий «нападения на одну из стран», что было прекрасно видно хотя бы по географии новой горячей точки», - заявил Дмитрий Солонников.

Говоря о позиции других стран региона в этом вопросе, российский эксперт отметил, что за урегулирование конфликта выступили лидеры Ирана, а Грузия предпочла занять выжидательную позицию.

«При этом четкая позиция властей Азербайджана, направленная на демонстрацию решимости применить необходимую силу, с объяснением мишеней для атаки и её последствий, активная патриотическая позиция азербайджанского народа, предложенная военная поддержка со стороны Турции, все это не оставило возможности реализации сценария небольшой локальной войны, даже если он и был в отдельных горячих армянских головах, стоящих за провокацией.

Теперь, как и в 2016 году, есть шанс, что военные смогут договориться о разведении сил.

А дальше самое главное – это вопрос активизации переговоров по Нагорному Карабаху. Без его разрешения, провокации, на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры, будут повторяться и дальше», - подытожил российский политтехнолог.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова.